IAG mantendrá el 20% que tiene en Air Europa pese a la entrada de Turkish Airlines en la aerolínea de Globalia

IAG ha deshojado la margarita respecto a Air Europa. La matriz de Iberia ha decidido mantener la participación del 20% que mantiene en la compañía del Grupo Globalia tras la entrada en su capital de Turkish Airlines, según confirman fuentes del holding hispano-británico.

La participación de IAG en Air Europa es, según la matriz de Iberia, "puramente financiera" y la decisión de mantener el porcentaje se ha tomado, igualmente, "siguiendo criterios financieros", según han trasladado desde IAG.

Participación al alza

Lo cierto es que el paquete que IAG tiene en Air Europa se ha revalorizado de forma sensible en los últimos años. IAG adquirió su participación en Air Europa en 2022, tras convertir en acciones un préstamo participativo de 100 millones de euros que le había hecho meses antes para mantener vivo su proceso de compra. Posteriormente, abonó otros 16 millones de euros para mantener su porcentaje en la aerolínea en el marco de la ampliación de capital que hizo la aerolínea de los Hidalgo.

Hace unas semanas, Turkish Airlines anunció un acuerdo con Air Europa para entrar en su capital. La compañía turca desembolsará300 millones de euros para adquirir un 27% del capital de la aerolínea española.

El importe que va a desembolsar la compañía turca supone que la participación de IAG en Air Europa tendría un valor mayor del que el propio holding reconoce en sus cuentas. Según los estados financieros del primer semestre de 2025, la matriz de Iberia considera que su paquete en Air Europa tiene un valor contable de 191 millones de euros. Sin embargo, el precio que va a pagar Turkish por el 30% suponevalorar el total de Air Europa en 1.153 millones de euros, por lo queun 20% de la misma tendría un valor de 230 millones de euros, 39 millones más de los que tiene computados IAG en sus cuentas.