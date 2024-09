El Imserso anuncia una nueva licitación y revisión de precios para los viajes de la temporada 2025-2026 pero ignora las peticiones del sector para este año

Las ventas de los viajes del Imserso para la temporada 2024-2025 arrancaron este lunes con las mismas condiciones que el año anterior y bajo la gestión de la misma empresa adjudicataria (Ávoris Corporación Empresarial), una prórroga que ha suscitado quejas de los hoteleros por los bajos precios del programa, que hacen que sea económicamente "inviable" permanecer abiertos durante la temporada de invierno, y de los usuarios, que denuncian la baja calidad de los servicios ofrecidos. Estas peticiones han caído en saco roto para la actual temporada de viajes, pero el Imserso se compromete a lanzar una nueva licitación y revisar los precios para el programa de turismo de 2025-2026. Así lo ha anunciado este martes la directora general del Imserso, Mayte Sancho, en una entrevista para el programa "24 horas" de RNE con motivo del inicio del concurso para este año.

Con respecto a las quejas de los hoteles sobre que los precios no les da para cubrir costes, Sancho ha afirmado que le resulta difícil pensar que "haya empresas que trabajen siempre a pérdidas, lo que es una contradicción en sí misma". "Para mantener estos precios tan ajustados, los precios no son altos. Y obviamente, el año que viene se revisarán, pero desde luego algo ganaremos todos, sino no tendríamos programa", ha explicado durante la entrevista.

La patronal hotelera valenciana Hosbec señala que esta temporada los hoteles van a recibir, como máximo, unos 26 euros por persona y noche, un bajo presupuesto que lleva a muchos establecimientos hoteleros a preferir el cierre. De esta manera, los viajes del Imserso incumplen uno de los objetivos para el que fueron creados: contribuir al mantenimiento del empleo y de la actividad económica para las empresas del sector turístico en temporada baja. Por ello, desde Hosbec vienen reclamando una revisión urgente del programa para que sea rentable para los hoteleros.

Este programa se diseñó en su origen entre los años 1985 y 1986 con el objetivo de mantener el empleo, promocionar el turismo de costa y ofrecer unas vacaciones más económicas a los pensionistas. La actual temporada 2024-2025 cuenta con un total de 886.269 plazas, las mismas que el año pasado, con unos precios que van desde los 124,68 euros hasta los 435,95 euros, en función del destino. Del total, el 50,1% (443.887 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular; el 25,9% (230.039 plazas) a turismo de costa insular y el 23,9% (212.343) a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.