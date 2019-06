«Haz cuentas, no salen, ni a mí ni a nadie, y si alguien del Imserso ha hecho un estudio y sí le salen, que venga a enseñárnoslo», manifiesta el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda. y el único que hace frente a esos bajos costes es el hotelero porque, como explica, «los proveedores no hacen ningún esfuerzo económico, quien te vende el kilo de manzanas no te lo va a dar más barato porque sea para los del Imserso».

Por ese motivo, ahora que se ha presentado un nuevo concurso público para la gestión de los viajes de las dos próximas campañas (con opción a prorrogarse otras dos), los hoteleros han levantado la voz. Se quejan de que a la hora de elaborar los pliegos y establecer los precios no se tienen en cuenta los costes reales de los servicios ni los laborales, así que piden una revisión que el Gobierno no está dispuesto a realizar.

La diferencia de que un hotelero se salve de las pérdidas o no está en la ocupación. Cuando es alta, las cuentas pueden ser algo positivas si el establecimiento es lo suficientemente grande. Pero sólo hace falta algo habitual, como que fallen cuatro clientes, según la expresión de Hernández, para que no se obtenga una rentabilidad y, por eso, estar inscrito al Imserso termina siendo «trabajar por trabajar».

«Es trabajar por trabajar». Así de contundente se muestra Agustín Hernández, director y gerente del Hotel Natali de Torremolinos. Cuenta con más de 400 habitaciones, más de un centenar de empleados y, desde hace 18 años, está inscrito en el Programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, o como se le llama coloquialmente, a los viajes del Imserso. Los hoteleros afirman que, al contrario de lo que piensa la gente, no hacen negocio con estas estancias. Todo lo contrario, pierden dinero y, en el mejor de los casos, logran cubrir todos los gastos, no obtienen beneficio.

PRECIOS PARA LOS USUARIOS: Sin embargo, los precios han crecido en los últimos años. Por ejemplo, en la campaña de octubre de 2017 a junio 2018, para una estancia de ocho días en una zona costera peninsular en temporada alta el coste era de 203,02 euros, mientras que en la misma etapa de la campaña siguiente, 2018-2019, alcanzó los 209,61 euros. Un aumento del 3,15% que va parejo al desarrollo de los precios del mercado pero que, según los hoteles, sigue sin ser suficiente para cubrir todos los gastos.

Pero claro, ¿entonces quién debe hacer un mayor esfuerzo económico, los usuarios o la Administación? En la campaña 2016-2017, el Imserso cubría el 20,87% de los costes, mientras que los consumidores un 79,13%. En la licitación para las próximas campañas, a partir de las 2019-2020 está previsto que se distribuya en un 20,39% por parte del Imserso (aportación que desde Cehat califican de «residual») y un 79,61% del cliente.

El Ministerio de Sanidad (del que depende el Imserso) ha eximido de la responsabilidad del precio a los consumidores al señalar que el 65% de los usuarios disfrutan de pensiones inferiores a los 1.050 euros y no pueden afrontar más gastos. Hernández sostiene que ha hablado con sus clientes «y no tienen problema de pagar 12 o 15 euros más a la semana. No pretendemos una gran subida, sino que se obtenga una rentabilidad porque, encima, el cliente cada vez exige más en cuanto a servicios y calidad de los mismos».

EL GOBIERNO SACA TAJADA: Además, también le piden un esfuerzo al Gobierno porque es realmente quien hace negocio con los viajes del Imserso, asegura Aranda: «La Administración, por cada euro que invierte en el programa gana 1,5». Han llegado a esa conclusión tras calcular todos los beneficios que obtiene el Gobierno de que los hoteles inscritos al programa sigan abiertos. «Pagamos un IVA de un 10%, pero además compramos a proveedores que pagan sus impuestos y, en mi caso, si cerrase mandaría al paro a más de un centenar de personas, lo que supone pagar subsidio por desempleo a cada trabajador, que mientras está contratado genera cotizaciones sociales», comenta Hernández.

Los viajes del Imserso nunca habían estado inmersos en tanta polémica desde que se pusieron en marcha en 1985 con un doble objetivo. Por un lado, dar a los mayores un tiempo de ocio fuera de sus residencias habituales a precios reducidos. Por otro, los viajes se realizarían entre octubre y junio, es decir, durante meses en los que la industria turística tiene más dificultades para conseguir clientes, así que en ese periodo el Imserso sería de gran ayuda para el sector. Sin embargo, este último objetivo es contraproducente para el empresario en varios aspectos.

CONTRADICCIONES: Los hoteles están abiertos en verano porque es la época de alta demanda, y muchos cierran los cuatro meses de invierno. Así, hacen contratos temporales y no pagan antigüedad a sus trabajadores. Mientras, los establecimientos que están abiertos todo el año para acoger a los usuarios del Imserso mantienen fijo al personal y sí les pagan antigüedad. Costes laborales que son muy difíciles de afrontar cuando no se obtiene beneficio del servicio que se presta. Además, si deseasen salir del programa del Imserso y cerrar los meses de invierno tendría que indemnizar al personal fijo, para lo que no tienen los suficientes recursos. «Estoy en una círculo vicioso del que no puedo salir», admite Hernández.

Y es que él es uno de los muchos hoteleros que depende de los viajes del Imserso. «Estamos casados al programa», cuenta, «si nos desinscribimos nuestra clientela tendría que regenerarse y para eso harían falta unos dos años. Si en ese tiempo, un hotel no tiene negocio, cierra». Ese es el motivo por el que ni siquiera intentan seguir una vida alejada del Imserso y, directamente, echan el cerrojo «porque los precios del programa no les compensan», añade Hernández.

A pesar de las pérdidas que pueden afrontar los hoteles, esa dependencia provoca que cada vez son más los que participan en el programa. En 1985 eran sólo 19 y, según los últimos datos oficiales, en la campaña 2016-2017 fueron 344 y la información extraoficial indica que en la de 2017-2018 lo hicieron alrededor de 400. Esta cifra se conforma, sobre todo, por los que están ligados históricamente a estos viajes más la suma de los hoteles que recurren a los usuarios del Imserso para aumentar la ocupación al estar en zonas de baja demanda, como alguna de Castellón o Murcia.

El punto álgido de los viajes del Imserso fue en la temporada 2009/2010, cuando se ofertó el mayor número de plazas, 1,2 millones, desde el nacimiento del programa en 1985, cuando sólo se abrieron 16.000 inscripciones. Hasta 2012 se siguieron superando el millón de plazas. Pero la crisis económica obligó al Ministerio a reducir la inversión y, como consecuencia, el número de plazas a las 900.000, cantidad que también se ofrecerá en los próximos dos años según se establece en el nuevo contrato.