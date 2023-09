Industria y Seat

Ayer corrió como la pólvora el rumor –posteriormente desmentido– de que el grupo alemán Volkswagen ha comunicado oficialmente que suprimiría la otrora marca española de Seat. Para muchos, esa noticia habría significado el punto final al proceso de industrialización español y, por tanto, de la prosperidad económica que nuestro país podría haber tenido y no tiene. Sin embargo, en esta afirmación hay varios errores.

Primero, lo único que se iba a extinguir era la marca Seat: ni la propiedad dejaba de ser española en estos momentos –lo fue en 1986, aunque desde entonces cualquier español puede ser accionista de Volkswagen– ni tampoco se perdían los empleos industriales de SEAT en España –concentrados en la planta de Martorell–. Segundo, no es cierto que la prosperidad de un país derive necesariamente de la industria: la industrialización suele impulsar el desarrollo inicial de una economía pobre por cuanto las economías pobres son mayoritariamente agrarias y transitar del agro a la industria implica una enorme ganancia de productividad –y, por tanto, de estándares de vida–. Ahora bien, ese mismo proceso no tiene por qué continuar indefinidamente para que la renta per cápita continúe aumentando. De hecho, muchos países más ricos que nosotros están ahora mismo menos industrializados: mientras que la industria manufacturera representa el 12% del PIB de España, sólo representa el 11% del PIB de EE UU o el 8% del PIB de Reino Unido. Más significativo aún: Francia, un país que ahora mismo algunos miran con envidia porque creen que sí protege a sus industrias estratégicas nacionales –por ejemplo, la marca Renault, de la que el Estado francés posee el 15% del capital social– apenas cuenta con un peso de la industria sobre el PIB del 9%.

Por tanto, si nosotros nos hemos desindustrializado y nuestro estancamiento económico se debe a esa desindustrialización, ¿qué ocurre con Francia o con EE UU? No, un país puede prosperar con un sector industrial potente –por ejemplo, Alemania–, pero ese sector industrial potente ni es condición necesaria para ello ni tampoco condición suficiente –es mucho más importante que se desarrolle la productividad en todo el resto de la economía no industrial–. Los problemas económicos de fondo de España son otros y no tienen que ver con la supervivencia o desaparición de Seat.