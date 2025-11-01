Invesigan en Marruecos un posible fraude en las subvenciones a la harina

La fiscalía del Tribunal de Apelación de Rabat ha ordenado una investigación judicial para esclarecer las denuncias de prácticas fraudulentas en molinos de harina, en particular las relacionadas con la "mezcla de papel con harina". La decisión se tomó tras las declaraciones del diputado Ahmed Touizi durante una sesión parlamentaria.

El líder del grupo del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) en la Cámara de Representantes acusó a ciertas empresas de manipular el sistema de subsidios; afirmaba que la harina subsidiada destinada a los hogares vulnerables sería "incomible".

Uuna fuente judicial confirmó que la fiscalía había instruido a la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) para que llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre el asunto. El objetivo es recabar información, verificar los hechos y determinar cualquier posible responsabilidad. La fuente recalcó que cualquier confirmación de fraude conllevaría medidas severas, incluido el enjuiciamiento penal y el cierre de las unidades implicadas.

Tras la polémica suscitada por sus declaraciones, Ahmed Touizi aclaró que la expresión "mezcla de papel" no era una acusación en sí misma, sino una metáfora dialectal que aludía a la manipulación de documentos para obtener ilegalmente subvenciones públicas. Subrayó que, dado el elevado precio del papel, mezclar papel con harina sería económicamente ilógico.

Por su parte, la Federación Nacional de Molinos de Harina de Marruecos negó las acusaciones del funcionario electo, calificándolas de "infundadas". Afirmó el compromiso de sus miembros con los estándares de calidad y transparencia.