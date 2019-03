La respuesta a la China proteccionista que no respeta las reglas del comercio internacional, tanto en la UE como en EE UU, ha sido contundente: restricciones a las inversiones chinas en sectores estratégicos occidentales de alto contenido tecnológico por razones de seguridad nacional. La China que roba la propiedad intelectual de las empresas occidentales en su territorio, en inferioridad de condiciones frente a sus clones chinas (réplicas exactas, como Huawei o Xiaomi lo son de Apple); subvencionadas ilegalmente, y favorecidas en términos de licencias y acceso al crédito frente a empresas extranjeras. Todo esto sin hablar del «dumping» social y medioambiental chino, la falta de derechos de los trabajadores chinos, o el autoritarismo: así no se puede competir. Además, Facebook, Alphabet y Amazon tienen prohibido el acceso al mercado chino, favoreciendo al «Gran Hermano» chino de internet, y sus grandes tecnológicas locales como WeChat (Tencent) o Alibabá.

Temor a colonización económica

Apagar el fuego

¿Benefician estas medidas a la UE? Pareciera que sí, pero los acuerdos con Japón y la ASEAN probablemente beneficien más a los «partenaires» asiáticos que a la misma Unión, más allá de los beneficios económicos esperados, partiendo de modelos liberales de comercio internacional, discutibles. ¿Se trataría de acuerdos rápidos para apagar el fuego americano, sin tener en cuenta estudios agregados serios en la creación, destrucción, desvío de comercio, utilidad y riqueza a escala comunitaria a nivel agregado; así como los impactos del nuevo proceso liberalizador, a nivel regional y sectorial europeos? Probablemente sí, Japón y los países de la Diáspora china de la ASEAN, también son altamente proteccionistas, luego la supresión de aranceles sólo es la punta del iceberg. Desde el proteccionismo técnico al administrativo; desde el perfeccionismo burocrático japonés a la falta de capacidad administrativa en la ASEAN, son países altamente nacionalistas y xenófobos (Japón) extrovertidos, y en el caso de la ASEAN, con alta corrupción y no muy amistosos para con los empresarios occidentales, por no hablar de envidias y conflictos históricos de largo calado. Esto tiene impactos obvios en términos de liberalización de la IDE. Las diferencias culturales, lingüísticas, legales (véase el caso de Carlos Ghosn en Japón) y administrativas son enormes (véase la «guanxi» china, donde las redes de empresas comerciales no contratan siguiendo una racionalidad occidental, sino dentro de las familias extensas). Esto es así por no hablar del nivel de concentración de la distribución en países como Japón, Singapur o Malasia, dónde dominan las «trading houses», grandes empresas que férreamente controlan la distribución, sin las cuales es muy difícil colocar los productos.

*Manuel Sánchez Cánovas es Doctor en Seguridad Internacional, Instituto Gutiérrez Mellado