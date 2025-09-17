Lidl mejora sus ventas un 5,7% en España y factura 6.952 millones de euros

La cadena de supermercados alemana Lidl alcanzó el año pasado unas ventas de 6.952 millones de euros en España, un 5,7% más que en el ejercicio anterior, según ha informado hoy, lo que le consolida como el tercer mayor operador de la distribución alimentaria en España en función de los últimos datos de Worldpanel (antes Kantar), publicados ayer martes.

Tras realizar una inversión de más de 330 millones de euros en 2024, Lidl ha superado la barrera de las 700 tiendas en España y ha ampliado su red logística con la incorporación de un nuevo almacén en Constantí (Tarragona). Para este año, la compañía prevé una inversión similar a la del último ejercicio para abrir unas 50 tiendas, de las cuales unas 40 serán aperturas y el resto, modernizaciones y ampliaciones de su actual red de puntos de venta para ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

El crecimiento de su red comercial en España ha permitido a Lidl crear más de 1.200 nuevos empleos, elevando su plantilla en el país hasta las 19.700 personas. La compañía espera superar la barrera de los 20.000 puestos de trabajo con sus planes de expansión de este año.

Durante el último ejercicio, la compañía ha vuelto a ejercer un rol tractor para la industria agroalimentaria española, realizando compras récord por valor de unos 7.900 millones de euros a más de 860 proveedores nacionales, lo que representa un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior. De esta cifra, unos 3.300 millones corresponden a frutas y hortalizas, consolidando a Lidl como primer cliente de la huerta española. Además, más de la mitad del total adquirido –por valor de más de 4.000 millones de euros– se ha exportado a una treintena de países.

Para este año, la cadena alemana espera que estas compras superen los 8.000 millones de euros.