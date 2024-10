¿Llena el depósito usted mismo en la gasolinera? Estas son las multas a las que podría enfrentarse

Vamos al volante de camino a casa después de un largo día de trabajo y aunque no queda mucha gasolina, intentamos apurar al máximo para llegar cuanto antes. Sin embargo, con el paso de los kilómetros se enciende inevitablemente el piloto de la reserva que nos indica que debemos repostar. Llegado este momento no queda más remedio que parar en una estación de servicio, salir del coche y llenar el depósito con el combustible necesario para que este pueda seguir moviéndose. Aunque este es un "modus operandi" que han llevado a cabo miles y miles de conductores, la mayoría no sabe que puede acarrear sanciones económicas significativas.

El Reglamento de Circulación contempla multas de hasta 100 euros para aquellos usuarios que reposten carburante ellos mismos en las gasolineras que no sean de autoservicio. Y es que en estas estaciones de servicio solo los trabajadores están capacitados para manejar los surtidores debido a la naturaleza inflamable del combustible. "Echarte gasolina en este tipo de instalaciones, por lo tanto, supone una infracción cuya multa podría ascender hasta los 100 euros", señala el director del área legal del holding del sector energético Grupo Moure, Carlos Lugo.

No obstante, este reglamento no aplica a las estaciones de autoservicio. Lugo explica que en estas instalaciones el repostaje del combustible por parte de los usuarios está regulado en el Real Decreto 706/2017, una normativa que "permite el autoservicio en estaciones de servicio desatendidas bajo ciertas condiciones de seguridad que nosotros cumplimos".

La regulación vigente establece en el artículo 13.3 que en las instalaciones desatendidas "se dispondrá en lugar visible para los clientes un cartel con las instrucciones, suficientemente claras e inteligibles, de funcionamiento, de tratamiento de incidencias y de actuación en caso de emergencia".

Por tanto, los usuarios tienen no solo la capacidad, sino también la autorización para poder llenar el depósito de sus vehículos sin que sea necesaria la asistencia directa por parte del personal de la estación, siempre y cuando sigan las instrucciones proporcionadas. Además desde el holding del sector energético aclaran que aquellos que repostan en sus estaciones de autoservicio Autonetoil no corren ningún riego de ser multados.