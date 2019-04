Los desafíos del próximo Gobierno

El gobierno que salga de estos comicios tendrá que enfrentar una etapa que no se avecina sencilla. La desaceleración económica en Europa es un hecho, y el BCE en algún momento deberá subir los tipos de interés, lo cual paralizará aún más la actividad. Para cuando esto suceda y esquivar una recesión que llegará tarde o temprano, el nuevo Ejecutivo tendrá que solucionar determinados problemas que están sacudiendo las cuentas de nuestro país.

Reducir la deuda pública y el déficit: La tarea más acuciante es la de rebajar la deuda y el déficit públicos, que siguen disparados respecto a los niveles previos a la crisis. Así, se prevé que este año la deuda cierre en el 95,4%, cuando en el 2007 lo hizo en el 35,6%. Según el catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, «hay que hacer un esfuerzo extra para reducir los más de cuarenta puntos porcentuales sobre el PIB que ha aumendo la deuda en España desde la crisis», sobre todo teniendo en cuenta que «en la economía mundial de las próximas décadas, la credibilidad y sostenibilidad fiscal alcanzarán una importancia crucial. Serán el primer filtro de seriedad de un país. Y en España se puede gastar mejor sin que sea necesario gastar más».

Por su parte, el déficit llegó a rozar el -11% hace una década, mientras que a finales de 2019 se situará en el -2,3% si las previsiones no fallan. A Carbó este aspecto no le parece tan preocupante como el de la deuda porque «los protocolos de déficit excesivo están marcados por Bruselas y se va avanzando -de forma no lineal pero con progreso constatable- hacia la consolidación fiscal». No obstante, mantener un déficit en lugar de un superávit y una deuda elevada puede ser desastroso para la economía si llega la recesión que ya acecha.