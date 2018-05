Los tripulantes de Ryanair amenazan con una huelga europea en verano

Después de que el año pasado se viera obligado a cancelar cientos de vuelos por una deficiente planificación y por falta de pilotos, Ryanair se enfrenta ahora a la amenaza de otra grave crisis este verano: una huelga de tripulantes de cabina (TCP) a nivel europeo. Representantes de los sindicatos españoles USO y Sitcpla, del portugués Snvpac, del italiano Unil y del belga CNE se han reunido hoy en Madrid y han advertido a la aerolínea de bajo coste de que si no se ajusta a la legislación de cada país en el que opera y aplica las mismas condiciones para todo el colectivo -ya sea de la propia empresa o contratados por ETT o agencias-, irán a la huelga. Los sindicatos han dado de plazo hasta el 30 de junio a la aerolínea para solucionar el problema. No obstante, y debido a que los procedimientos de movilización son diferentes en cada país, los paros no se harían efectivos hasta la segunda quincena de julio o agosto. Los sindicatos volverán a reunirse en Dublín los próximos 3 y 4 de julio. Para entonces, el sindicato USO espera que tengan “definido” el calendario de movilizaciones en toda Europa.

“Hemos intentado dialogar con ellos y no hay manera”, ha asegurado Ernesto Iglesias, portavoz del sindicato USO del sector aéreo, que ha denunciado que Ryanair está presionando a los trabajadores que están de baja para que se cojan una excedencia. Los representantes de los trabajadores reclaman que Ryanair cumpla con la legislación nacional en cada país donde tenga base, se reúna con los representantes que los trabajadores elijan y que todos los TCP tengan las mismas condiciones, “independientemente de si están contratados por la propia compañía o por una agencia de trabajo temporal”. Afirman que, a pesar de que la mayoría de la plantilla de TCP está contratada por ETTs, la compañía pretende dejar fuera de cualquier negociación a estos trabajadores. “Hace tiempo que se nos prometió el reconocimiento”, ha matizado Didier Lebbe, portavoz del sindicato belga CNE. “Lo sentimos por la gente, pero Ryanair lleva muchos años operando fuera de la ley”, ha zanjado. Con la misma contundencia, el portavoz del sindicato portugués SNPVAC, Bruno Fialho, ha señalado directamente a la cúpula de la compañía de esta situación. “El único responsable de la huelga es el señor O'Leary. Los trabajadores no tenemos nada en contra de la empresa, que ha generado muchos puestos de trabajo”, ha apuntado.

El de los TCP no es el único frente que Ryanair tiene abierto en España. Desde hace meses, negocia con el Sepla la firma del primer convenio de pilotos. Sin embargo, las conversaciones están ahora paradas y los pilotos han optado por denunciar a Ryanair ante los tribunales para que los “falsos autónomos” pasen a la plantilla. Ryanair emplea aproximadamente a unos 700 pilotos en nuestro país, según los cálculos realizados por el sindicato Sepla, y a unos 1.700 tripulantes de cabina (TCP) en la docena de bases que la primera “low cost” de Europa cuenta en nuestro país. Precisamente, en España es donde tiene más presencia, siendo además el segundo país europeo con más bases y pilotos de toda la red de la compañía, según informa Efe.