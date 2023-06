Málaga, Palma y Barcelona, las ciudades con menos oferta de alquiler

Málaga, Palma de Mallorca y Barcelona son las ciudades españolas con un menor porcentaje de vivienda de alquiler razonable, es decir, aquel al que puede acceder una familia destinando como máximo el 30% de sus ingresos, teniendo en cuenta los precios y los salarios medios en su localidad. Según un informe del portal inmobiliario Idealista, en la capital de la Costa del Sol solo un 14% de los pisos de dos habitaciones son económicamente aptos para una familia con ingresos medios de la ciudad: el precio razonable de un alquiler se sitúa en 755 euros mensuales, mientras que el precio de mercado de un piso de dos dormitorios en Málaga alcanza los 905 euros.

A continuación se sitúa Palma, también con el 14% de los pisos con precios por debajo del límite razonable, y Barcelona, con el 20% del parque apto para los alquileres razonables. Con porcentajes por debajo del 50 % están las ciudades de Valencia (34 %), Bilbao (38%), San Sebastián (40%), Las Palmas de Gran Canaria (43%), Cádiz (45%), Salamanca (47%) y Sevilla (48%). En el lado opuesto se sitúa la ciudad de Teruel, donde el 100 % de los pisos de dos habitaciones serían accesibles para una familia de ingresos medios. Le siguen las ciudades de Zamora, Ávila y Ciudad Real (99% en los 3 casos), y Palencia, Jaén, Cáceres y Ourense, con el 97 % de su parque.

Según recuerda idealista, lo aconsejable es que una familia no destine más del 30% de sus ingresos al pago de una vivienda, pero los ingresos no son homogéneos en todas las capitales españolas, por lo que el límite de este alquiler razonable varía entre unas y otras. El portal ha utilizado los datos de ingresos por hogar publicados por el INE de cada capital de provincia y con esa cifra ha calculado cuál sería el máximo precio del alquiler que podrían pagar en cada una de ellas. Casi el 60% de la oferta actual de pisos en alquiler con dos habitaciones en España tiene un precio que implica que una familia con ingresos medios destine más del 30% de los mismos al pago. El portal inmobiliario explica que el "umbral de lo razonable" se sitúa en 767 euros mensuales por una vivienda de estas características, no obstante, el precio mediano de dos habitaciones se situaba en mayo de 2022 en 830 euros mensuales.

La ciudad que tiene los alquileres más elevados es San Sebastián, donde se alcanzan los 1.092 euros mensuales de presupuesto razonable. Le siguen Madrid (1.075 euros/mes), Barcelona (1.011 euros/mes), Girona (980 euros/mes), Toledo (946 euros/mes), Bilbao (929 euros/mes), Palma (913 euros) y Pamplona (906 euros/mes). Por contra, los alquileres razonables más bajos se encuentran en Zamora (723 euros/mes), Huelva (729 euros/mes), Salamanca (742 euros/mes) y Alicante (744 euros/mes).

Según los datos del INE, los hogares españoles están compuestos por 2,4 personas de media, por lo que un piso de 2 dormitorios sería la mínima unidad en la que debería instalarse una familia. En este caso, los pisos que cumplen con esta característica tienen un precio actual de mercado de 1.457 euros al mes en Barcelona, seguidos por los 1.276 euros de Madrid, los 1.230 euros de Palma, los 1.200 euros de San Sebastián y los 1.003 euros de Valencia. Por debajo de los 1.000 euros se encuentran Bilbao (925 euros), Málaga (905 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (853 euros), mientras que en la parte inferior se encuentra Ciudad Real, donde un piso de dos habitaciones tiene un coste actual de 462 euros mensuales.

En cuanto a las diferencias entre el precio razonable y el precio de mercado, Barcelona se dispara frente al resto, ya que el alquiler de mercado es 446 euros más caro que el razonable. A continuación se encuentran las diferencias de Palma (317 euros más caros), Madrid (201 euros), Málaga (150 euros), Valencia (144 euros), San Sebastián (108 euros), Alicante (106 euros), Sevilla (44 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (17 euros).

Las ciudades en las que las diferencias entre el precio razonable y el de mercado son más elevadas son las que también exigen un mayor esfuerzo a las familias que viven de alquiler. Barcelona lidera la tasa de esfuerzo para alquilar una vivienda de dos dormitorios: las familias barcelonesas deben destinar el 40 % de sus ingresos al pago de la renta, una tasa que supera en mucho el 30 % fijado por los expertos. Por encima de ese esfuerzo se sitúan también las ciudades de Palma (37%), Málaga (33%), Madrid (33%), Valencia (33%), Alicante (32%) y San Sebastián (31%).

En otras grandes ciudades el esfuerzo necesario se acerca al límite, pero aún no lo ha rebasado: Sevilla (29%), Las Palmas de Gran Canaria (28%), Bilbao (28%) y Santa Cruz de Tenerife (27%). Por el contrario, la menor tasa de esfuerzo se da en Ciudad Real (15%), Teruel (16%), Palencia (17%) y Ourense (18%).