Una marroquí es la nueva presidenta del Consejo de Sociedades Nucleares

La marroquí Khadija Bendam ha sido nombrada presidenta del Consejo Internacional de Sociedades Nucleares (INSC) el martes, durante su Asamblea General celebrada en Viena. Se convierte en la primera mujer del mundo en ocupar este cargo dentro del INSC, lo que marca un paso histórico para la representación femenina en los organismos nucleares internacionales.

Actualmente, Khadija Bendam es responsable de las auditorías de seguridad nuclear y radiológica en el Centro Nacional de Energía Nuclear, Ciencia y Tecnología (CNESTEN).

También es presidenta de Women in Nuclear (WiN) Marruecos, miembro de la junta directiva y ejecutivo de WiN Global y WiN Africa, y se desempeña como vicepresidenta de la Red Árabe de Mujeres en Seguridad CBRN.

El INSC reúne a empresas nucleares de todo el mundo y representa a más de 80.000 profesionales nucleares a nivel internacional