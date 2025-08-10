Los marroquíes prefieren Castellón para comprar propiedades

Castellón sigue mantiene su posición entre las provincias españolas más atractivas para el comprador extranjero; registra una media de cinco transacciones inmobiliarias al día por parte de no españoles, según los últimos datos del Registro de la Propiedad español correspondientes al segundo trimestre de 2025. Según datos del Colegio Notarial de Castellón, los marroquíes ocuparon el segundo lugar entre los compradores extranjeros de propiedades este año, después de los rumanos y por delante de los franceses, con el interés concentrado en Benicarló y Onda.

Las estadísticas indican que los extranjeros representaron el 13,15% del total de viviendas vendidas en la provincia, un porcentaje que sitúa a Castellón en el duodécimo puesto interanual y undécimo en el trimestre actual (los últimos tres meses), a pesar de un ligero descenso respecto al 14,23% del año pasado, tras un pico del 14,63% en 2023.

Esta fuerte presencia extranjera en el mercado local supera a provincias más grandes como Madrid (7,32%), Zaragoza (7,84%) y Sevilla (2,43%). Castellón actualmente supera a su vecina Valencia (13,56%), que ocupó el primer puesto durante los últimos dos años. Las provincias turísticas encabezan la lista, destaca Alicante, con un 43,93% de las ventas, seguida de Málaga y Santa Cruz de Tenerife.