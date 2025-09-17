Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex

El economista y empresario José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex, ha fallecido este miércoles en Madrid, han informado a Efe fuentes de su entorno.

Castellano, nacido en La Coruña en 1947, trabajó en Inditex desde 1984, empresa de la que fue vicepresidente y también su primer consejero delegado entre 1997 y 2005.

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago, fue catedrático en la Universidad de La Coruña, con un doctorado por la Universidad de Madrid.

Además de sus cargos en Inditex, también fue conocido por ostentar la presidencia de la entidad surgida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, las dos cajas gallegas que se convirtieron primero en Novacaixagalicia y luego en Novagalicia Banco.

Castellano dirigió esta última hasta 2014, cuando fue vendida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria al grupo venezolano Banesco, actual propietario, que cambió la denominación a la actual Abanca.

También presidió la empresa de telecomunicaciones ONO desde 2008 hasta que fue adquirida por Vodafone en el año 2014.

Durante toda su carrera empresarial pasó por los consejos de administración de numerosas empresas y en la actualidad presidía la empresa energética Greenalia y, a nivel internacional, formaba parte de la alemana Esprit.