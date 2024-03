Mundo «viejuno»: ¿por qué la gerontocracia está de moda?

La próxima contienda electoral en Estados Unidos no solo enfrenta dos modelos opuestos en la forma de entender el mundo y su geopolítica, sino que pone de manifiesto la gerontocracia a la que, por suerte o por desdicha, nos vemos abocados ante el imparable envejecimiento de la población mundial. Y es que tanto el actual presidente de Estados Unidos y líder demócrata, Joe Biden, como el expresidente y aspirante con todas las papeletas a la nominación del Great Old Party, Donald Trump, peinan canas , por mucho que el republicano las esconda bajo tintes de piolín. Biden acaba de estrenar como quien dice los 81 años y Trump no le va a zaga, a punto de cumplir en unos meses los 78 años. La situación de estos zagales es similar a la de los líderes de otras potencias nucleares, como China, donde su presidente supremo –léase dictador, ya que es líder desde hace más de un decenio en un país de partido único– Xi Jinping, podría estar jubilado, pues cumplirá 71 años a mediados de junio. El tirano ruso Vladimir Putin está en las mismas, con 71 años a cuestas. Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, cumplirá 74 años en septiembre. Sin embargo, el que se lleva la palma es el presidente del Camerún, con 91 tacos en sus lomos.

La realidad es que los mayores cada vez cuentan más porque cada vez tenemos sociedades más envejecidas. En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, según las proyecciones de la ONU. En 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá duplicado (2.100 millones). Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050, hasta alcanzar los 426 millones.

Si vamos a un mundo «viejuno», ¿por qué tratamos con sorna y hasta como un signo de debilidad el «combate» Biden-Trump? No es más que un reflejo de la realidad global que cuenta, además, con la ventaja de la experiencia y de la templanza que dan los años. Y es que los jóvenes suelen tener la mecha corta y el temperamento agitado. Sin embargo, asociamos deslices a debilidad y muchos creen que dejar el botón nuclear en manos de un «viejo chocho» es un peligro. Pero, juzguen ustedes: entre dárselo a Biden o al «joven» Trump, ¿a quién elegirían?