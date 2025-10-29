Nuena línea de contenedores entre Cádiz y Casablanca

El puerto de Cádiz ha acogido la primera escala de un nuevo servicio regular de transporte de contenedores que unirá la dársena andaluza con el puerto de Casablanca, según informó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Esta nueva línea naviera, operada por TAILWIND Shipping Lines, forma parte del servicio Dolphin Express (DEX). Establece una ruta que incluye Moerdijk (Países Bajos), Amberes (Bélgica), Setúbal (Portugal), Cádiz (España), Casablanca (Marruecos) y Barcelona, ​​antes de continuar hacia varios puertos asiáticos desde esta última escala, según especifica la misma fuente.

La primera escala, realizada por el buque PANDA 004, estuvo marcada por la presentación de una placa conmemorativa por parte de la Autoridad Portuaria, dedicando el lanzamiento oficial del servicio, que pronto será reforzado por los buques PANDA 003 y PANDA 005.

Según la Autoridad Portuaria, la puesta en marcha de esta línea responde a una fuerte demanda por parte de operadores económicos y transportistas andaluces, que la ven como una oportunidad estratégica para fortalecer el comercio con Marruecos.