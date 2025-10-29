El Sabadell premia a cada uno de sus empleados con 300 acciones tras el fracaso de la opa del BBVA

El Banco Sabadell entregará 300 acciones de la entidad a cada uno de sus empleados en España -así como en sus filiales en México y Miami- como reconocimiento a su labor durante el proceso de la opa del BBVA, que fracasó al no alcanzar el umbral de aceptación requerido. El sindicato CC OO ha avanzado este miércoles la medida que prepara la dirección y ha agradecido en un comunicado el reconocimiento al "éxito colectivo" que, afirma, ha supuesto evitar la absorción del banco.

Al precio actual de mercado de los títulos del Sabadell, en torno a 3,2 euros, unos 14.000 trabajadores recibirán el próximo viernes un paquete valorado en unos 960 euros. La medida ha sido aprobada por el consejo de administración y podrán beneficiarse de ella los empleados que estaban en plantilla hasta el 16 de octubre, han confirmado fuentes del banco.

La entidad que preside Josep Oliu prepara además una celebración el próximo 15 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona a la que invitará a cerca de 13.000 personas. Será un encuentro distendido, que comenzará a las 11.00 horas de la mañana y se alargará hasta última hora de la tarde, con el que el Sabadell quiere poner en valor la labor de los empleados desde que el BBVA lanzó su opa hostil.

"Durante más de un año de incertidumbre, la plantilla ha mantenido el pulso, ha sostenido la entidad con profesionalidad y compromiso, y ha demostrado que la independencia del Banco Sabadell era posible. Este reconocimiento es consecuencia directa de ese esfuerzo", ha señalado CC OO.

El pasado día 16 se conoció que el canje propuesto por el BBVA solo fue aceptado por el 25,4% del capital del Sabadell, por debajo del mínimo del 30% que habría permitido al banco que preside Carlos Torres continuar adelante con la operación.