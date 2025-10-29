Airbus dispara un 41% su beneficio y gana 2.641 millones de euros

Frente a la agonía de Boeing, la exuberancia de Airbus. Frente a los más de 5.000 millones de euros perdidos hasta septiembre por el fabricante americano, su rival europeo ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio de 2.641 millones tras elevarlo un 41%, según ha informado hoy miércoles.

El consorcio europeo cerró el periodo con unos ingresos de 47.436 millones de euros, un 7% más, mientras que el beneficio operativo ajustado se sitúo en los 4.146 millones de euros, un 48% interanual más, incluyendo cargos en el negocio de Space Systems por un total de 989 millones de euros.

Los ingresos generados por las actividades de aviación comercial de Airbus aumentaron un 3%, alcanzando los 33.900 millones. Los de Airbus Helicopters subieron un 16%, hasta los 5.700 millones de euros, con 218 entregas, mientras que los de Airbus Defence and Space mejoraron un 17%, hasta los 8.900 millones de euros, impulsados por mayores volúmenes en todas sus líneas de negocio.

Aviones entregados

En estos nueve meses, la compañía europea ha entregado 507 aviones comerciales a 79 clientes. Sus pedidos netos alcanzaron las 514 aeronaves frente a las 648 de 2024. Con ello, la cartera de pedidos ascendía a 8.665 aeronaves comerciales a finales de septiembre.

La posición de caja neta de la compañía a finales de septiembre era de 7.042 millones de euros, un 40% por debajo de la de final de 2024, lo que representa el pago de dividendos de 2024 y la depreciación del dólar.

"Nuestros resultados de los primeros nueve meses reflejan el nivel de entregas de aviones comerciales y el sólido rendimiento de los negocios de Defensa y Espacio y Helicópteros", ha resaltado el consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, en la nota de prensa. Según el directivo, las entregas siguen concentrándose en la segunda mitad del año, en un entorno operativo complejo y dinámico.

De cara al conjunto del año, Faury ha subrayado que el fabricante mantiene sus previsiones, que ahora incluyen el impacto de los aranceles actualmente aplicables. Así, prevé alcanzar alrededor de 820 entregas de aviones comerciales y un beneficio operativo ajustado de unos 7.000 millones de euros.