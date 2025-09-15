Nueva jornada de caos en Barajas por la huelga de vigilantes de seguridad: largas colas y esperas de más de una hora para pasar los controles

Los pasajeros que este lunes vuelan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas se enfrentan a nuevos retrasos por la huelga del personal de seguridad. A primera hora de esta mañana se registraban demoras de más de una hora para pasar los controles, una estampa similar a la vivida el domingo, cuando el caos se apoderó del aeropuerto madrileño.

Los controles se han vuelto a colapsar por la segunda jornada de la huelga convocada por los vigilantes de seguridad de la empresa Trablisa. "Debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en el Aeropuerto AS Madrid-Barajas, los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados. Lamentamos las molestias", informó ayer Aena que, sin embargo, hoy no ha emitido ningún comunicado sobre los retrasos. Tampoco se ha pronunciado el ministro de Transporte, Óscar Puente, muy activo en redes sociales.

Las quejas de los usuarios afectados han vuelto a plagar las redes sociales. Los pasajeros avisan de colas de más de 60 minutos y se quejan de que muchos acabarán perdiendo sus vuelos. "Bienvenidos a AENALAND en Barajas. Atracción estrella: La Gran Cola Infinita. 65 minutos de cola solo para pasar seguridad. Pierda su vuelo por cortesía de la huelga de celo en seguridad de @aena. #barajas", señala un pasajero en X (antes Twitter).

En una nota remitida este lunes, la Asociación Española de Consumidores exige que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que ayer ya tuvieron que sufrir retrasos de más de hora y media en los controles y algunos incluso perdieron los vuelos. La Asociación también ha querido agradecer a las aerolíneas la capacidad de reubicación de los pasajeros y los cambios de horarios que están haciendo, y ha recordado que también a ellas les perjudica esta situación.

Ayer, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lamentaba el grave perjuicio que la huelga en el control de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas está causando a pasajeros y aerolíneas. Los tiempos de espera que se registran habitualmente son de 10 minutos. “No es admisible que una situación como esta, que afecta a miles de pasajeros y a la operativa de las aerolíneas, se prolongue sin una solución inmediata. Instamos a Aena a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país”, afirmaba Javier Gándara, presidente de ALA. “Confiamos en que la situación se resuelva lo antes posible para mitigar el impacto que está causando tanto a los pasajeros como a las aerolíneas”.

Por su parte, la compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva". Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Por ello, adelantaron que interpondrá una demanda judicial. Asimismo, añadieron que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 100% para la huelga, "una decisión de máxima relevancia que subraya la esencialidad de garantizar la seguridad y el control en una infraestructura crítica".