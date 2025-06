Pionera en España: esta provincia tiene al 7% de su población cobrando subsidios del SEPE y estos son los motivos

El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo encargado de gestionar los subsidios por desempleo en España destinados a proteger a las personas que han perdido su empleo y no tienen derecho a la prestación contributiva.En este sentido, dentro del todo el repertorio de ayudas, los subsidios más comunes se encuentran el subsidio por insuficiencia de cotización, el subsidio para mayores de 52 años, y el subsidio extraordinario por desempleo destinado a los parados de larga duración. Estos apoyos económicos buscan garantizar una renta mínima a quienes se encuentran en esta clase de situaciones y, a su vez, fomentar la búsqueda de un nuevo empleo que le devuelva al estado anterior.

De esta manera, el funcionamiento de estas ayudas se encuentra sujeto a condiciones rigurosas, como el compromiso de búsqueda activa de empleo y, por tanto, la inscripción como demandante. Además, el beneficiario debe demostrar carencia de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. En algunos casos, como el subsidio para mayores de 52 años, también se exige haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y cumplir con los requisitos para acceder a una futura pensión. El control y seguimiento del cumplimiento de estas condiciones es responsabilidad tanto del SEPE como de los servicios autonómicos de empleo.

A pesar de su carácter asistencial, los subsidios del SEPE no están exentos de críticas. Diversos colectivos denuncian la lentitud en los trámites, la rigidez de los requisitos y la insuficiencia de las cuantías, que en la mayoría de los casos rondan los 480 euros mensuales. Sin embargo, el sistema sigue siendo un pilar del Estado de bienestar español, especialmente en tiempos de crisis económicas o de transformación del mercado laboral. En este sentido, según los últimos registros, hoy en día, una provincia de España que no es ni Madrid ni Barcelona ostenta el cargo, en porcentaje de población, del territorio que más beneficiarios por subsidios tiene de toda la península.

La comunidad autónoma con más beneficiarios por el SEPE

Tal y como informa el SEPE, la Comunidad de Madrid en su totalidad cuenta con 198.611 beneficiarios de ayudas públicas y en la segunda posición se halla Barcelona, con 165.456 beneficiarios. No obstante, ninguno de estos dos territorios aparece en las listas del balance entre subsidiados y ciudadanos totales. En este sentido, hay una comunidad que en porcentaje supera con creces a la capital y a la ciudad condal y acumula una cifra de un 7,01% de toda su población. En esta clasificación se encuentran las cinco provincias con mayor tasa, ordenadas de mayor a menor:

Jaén : ocupa la primera posición en la lista con un 7,01% de su población cobrando subsidios del SEPE, en números esta cifra aumenta a los 43.495 ciudadanos.

: ocupa la primera posición en la lista con un 7,01% de su población cobrando subsidios del SEPE, en números esta cifra aumenta a los 43.495 ciudadanos. Córdoba : se encuentra en segunda posición con un 6,97% de beneficiarios que se traduce en un total de 53.983 cordobeses.

: se encuentra en segunda posición con un 6,97% de beneficiarios que se traduce en un total de 53.983 cordobeses. Badajoz : en tercera posición, con un 6,96% del total entre los beneficiarios. Es decir, 42.257 ciudadanos, ligeramente inferior al volumen de Jaén.

: en tercera posición, con un 6,96% del total entre los beneficiarios. Es decir, 42.257 ciudadanos, ligeramente inferior al volumen de Jaén. Cáceres : el diploma se lo lleva la ciudad cacereña con un 6,75 % y una suma de 26.151 ciudadanos, siendo en proporción la minoritaria del top .

: el diploma se lo lleva la ciudad cacereña con un 6,75 % y una suma de 26.151 ciudadanos, siendo en proporción la minoritaria del . Huelva: finaliza el listado de las cinco provincias con una cifra significativa de un 6,55 % de beneficiarios de ayudas públicas. Este porcentaje se convierte en 34.746 ciudadanos.

Cuáles son los principales motivos del desempleo en Jaén

Este fenómeno responde a una combinación de factores estructurales que limitan su desarrollo económico. Por un lado, la fuerte dependencia estacional del sector agrícola, especialmente del olivar y la recogida de la aceituna, provoca una alta temporalidad en el empleo y largos periodos de inactividad laboral. A lo ya mentado se suma una escasa diversificación industrial, con pocas alternativas productivas que generen empleo estable a lo largo del año.

El sector servicios, por su parte, no ha logrado consolidarse como motor económico, ofreciendo pocas oportunidades laborales de calidad que no atienden por norma general las plegarias de los desempleados. Además, persisten desajustes entre la oferta y la demanda laboral, con una formación que en muchos casos no se ajusta a las necesidades reales del mercado, lo que agrava la dificultad de inserción laboral, especialmente entre los jóvenes y los parados de larga duración.