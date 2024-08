Pisos de protección oficial: ¿puede comprar o alquilar otra vivienda protegida si ya es titular de una?

Las viviendas de protección oficial (VPO) son inmuebles promovidos por la Administración Pública que se ponen a disposición de aquellos colectivos más vulnerables, con pocos recursos económicos o necesidades especiales con el objetivo de facilitarles el acceso a una casa a precios asequibles. Existen diferentes tipos de viviendas protegidas, cada una con sus propias características y requisitos para que estas casas puedan llegar a todos aquellos que las necesiten.

El precio de las VPO es inferior al precio de mercado de las viviendas de la zona, es decir, aquellas consideradas libres. No obstante, conlleva una serie de limitaciones y su uso está regulado durante el tiempo que dure el régimen de protección.

Las comunidades autónomas establecen diferentes requisitos como el precio máximo de venta o alquiler así como los ingresos máximos de los compradores o inquilinos. "Además, el precio dependerá del tipo de protección que tenga la vivienda, del municipio donde se ubique y de la normativa vigente en el momento en que la casa obtenga la "calificación provisional" (el "visto bueno" inicial de la comunidad autónoma sobre las características del proyecto, confirmando que cumple los criterios de vivienda protegida, tras lo cual podrán comenzar las obras)", asevera el portal inmobiliario idealista.

Requisitos para optar a una VPO

Aquellos que estén interesados en solicitar una vivienda de protección oficial, deberán cumplir una serie de requisitos –estos podrán variar según la calificación de la protección de la vivienda–:

Estar inscrito en el registro público de demandantes de viviendas de protección oficial de la comunidad autónoma en la que se encuentre empadronado.

de la comunidad autónoma en la que se encuentre empadronado. No ser propietario de ningún otro inmueble , ni ser beneficiario anteriormente de otra vivienda protegida.

, ni ser beneficiario anteriormente de otra vivienda protegida. No ser beneficiario en los últimos 10 años de ningún tipo de ayuda pública, ni estatal ni autonómica.

de ningún tipo de ayuda pública, ni estatal ni autonómica. Los ingresos familiares del solicitante no pueden superar en más de 5,5 veces el Indicador Anual Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

¿Se puede alquilar o comprar una VPO si ya es titular de una?

"Salvo casos muy específicos, no es posible adquirir o alquilar otra vivienda protegida si ya se es propietario de una. Las VPO están destinadas a servir como residencia habitual para personas que no disponen de vivienda. Además, uno de los requisitos para acceder a una VPO es no ser propietario de ninguna vivienda en territorio nacional", explica la gestora de cooperativas, Libra Gestión de Proyectos.

Por tanto, no se puede comprar o alquilar una casa con algún tipo de protección si una persona ya es titular de una vivienda protegida, ni tampoco si lo es de una libre.