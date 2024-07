El plante patronal y el manifiesto contra el Gobierno fuerza a Trabajo a "flexibilizar" la reducción de jornada

El plante de CEOE y Cepyme a seguir negociando en la mesa de la reducción de jornada porque "es un monólogo del Gobierno en el que sólo vale lo que presentan ellos" parece que ha hecho mella en el Ministerio de Trabajo, que estaría dispuesto a "cierta flexibilidad" en la distribución de las horas. En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha abierto a seguir negociando sin "fecha de caducidad" con patronal y sindicatos para pactar una reducción de la jornada laboral negociada con los empresarios.

En declaraciones a La Sexta, Pérez Rey ha asegurado que "reducir la jornada no está reñido con que haya flexibilidad en la distribución de esa jornada", ya que ese recorte se llevaría a cabo "en términos anuales. En cómputo anual hay una capacidad enorme de distribuir la jornada a partir de esos elementos".

El secretario de Estado ha puesto como un "ejemplo magnífico" el campo, en el que se han conseguido muchos avances en términos de jornada laboral. ¿Cómo vamos a comparar el campo de hoy en día con el de hace 40 años? ¿Cómo la industrialización de buena parte de la actividad agraria no va a poder tener reflejo en las jornadas de los trabajadores que están en los tajos agrarios? ¿Cómo va a trabajar lo mismo un jornalero en 2024 que lo que trabajaba en 1983, cuando el campo español apenas estaba automatizado? No tiene sentido".

En este sentido, ha defendido que una reducción de jornada "tan moderada" como la que plantea el Gobierno "puede ser absorbida, en términos anuales, por cualquier sector de actividad. Pero aún así estamos dispuestos a escuchar a los empresarios el próximo lunes para que nos digan qué sectores creen ellos que pueden tener un tratamiento distinto en materia de reducción de jornada". Es decir, se abre a que CEOE plantee un tratamiento sectorial distinto.

Eso sí, Pérez Rey no perdió la ocasión para volver a cargar contra CEOE y Cepyme por no dejar de lado "la ideología y la manipulación política" en el debate sobre la reducción de la jornada laboral y se sienten a negociar. "Ojalá los empresarios se dediquen a lo que saben hacer, que es negociar, y dejen la ideología y la manipulación política de lado. Algunos de estos empresarios, por cierto, hacen estas declaraciones rodeados de dirigentes políticos que no han llegado a un acuerdo de diálogo social en su vida. Nosotros hemos llegado a más de 20", ha señalado Pérez Rey en alusión al durísimo manifiesto lanzado ayer por Cepyme contra el "intervencionismo", la "persecución" y el "hostigamiento" que sufren los empresarios por parte del Gobierno.

Por su parte, la CEOE ya ve margen para negociar la reducción de jornada, aunque no se fía. Su vicepresidente y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que aún hay margen de negociación para sacar adelante un acuerdo pactado con los agentes sociales, siempre que se incorporen "medidas alternativas" que palíen el impacto que ésta tendrá principalmente sobre las pymes. Asimismo, ha recordado la patronal "no está cerrada a negociar ni mucho menos a hablar, pero no vamos a aceptar imposiciones unilaterales".

Amor ha hecho referencia a las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre que "existe margen" para llegar a un acuerdo y ha puesto encima de la mesa la posibilidad de flexibilizar los plazos de aplicación o aumentar las "bolsas de horas" en algunos sectores, que reclama la patronal. "Es lo que viene defendiendo la CEOE", porque "en el comercio, en la hostelería, en las pequeñas empresas de menos de cinco trabajadores, que es el 90 %, o se ponen medidas alternativas, como se han puesto en otros países, o desde luego no hay nada que hacer".

El vicepresidente de la CEOE se ha referido también al documento que el Ministerio de Trabajo anunció que les presentarían en la mesa de diálogo social del próximo lunes y ha confiado en poder tenerlo cuanto antes para analizarlo. "Ahora bien", ha añadido, "si vamos a tener un documento donde ya nos están marcando cuál es el final de la negociación, es decir, el resultado final, pues difícilmente se abre una negociación".