¿Es posible cobrar una pensión de jubilación junto a otra prestación? La importancia de cumplir los requisitos

El sistema de pensiones en España atraviesa un periodo de ajustes y crecimiento moderado en las prestaciones, marcado por la necesidad de garantizar ingresos adecuados para los millones de personas que dependen de estas ayudas. Actualmente, la pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, lo que supone un aumento del 4,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento refleja la presión sobre la Seguridad Social para mantener un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección de los beneficiarios, en un contexto de envejecimiento poblacional y prolongación de la esperanza de vida.

En el caso de las pensiones de jubilación, percibidas por cerca de 6,6 millones de personas, más de dos tercios del total, la pensión media se sitúa en 1.510,1 euros mensuales, un 4,3 % superior al año anterior. Sin embargo, las diferencias entre regímenes son significativas. La pensión media del Régimen General alcanza los 1.668,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se queda en 1.011,6 euros. Estas cifras muestran la desigualdad entre distintos colectivos y evidencian la complejidad de garantizar prestaciones equitativas para todos los ciudadanos.

El funcionamiento del sistema de pensiones se basa en aportaciones obligatorias realizadas por trabajadores y empleadores durante la vida laboral. Para acceder a la jubilación, los trabajadores deben cumplir requisitos de edad y años de cotización y presentar la solicitud correspondiente ante la Seguridad Social, que revisa las bases de cotización acumuladas y determina la cuantía de la prestación. Este procedimiento asegura que los beneficios se otorguen conforme a la normativa vigente y a las aportaciones individuales realizadas durante la carrera laboral.

¿Se pueden cobrar dos pensiones al mismo tiempo?

El sistema de pensiones en España establece normas claras sobre la compatibilidad de prestaciones contributivas. De manera general, un mismo beneficiario no puede recibir dos pensiones al mismo tiempo si la normativa no lo permite expresamente, lo que busca evitar duplicidades y garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, la legislación contempla excepciones específicas que permiten recibir más de una prestación en determinadas circunstancias, lo que beneficia a muchos ciudadanos que dependen de estas ayudas para complementar sus ingresos.

Una de las situaciones más frecuentes de compatibilidad se da entre la pensión de jubilación y la pensión de viudedad. Para poder acceder a ambas, los beneficiarios deben cumplir los requisitos propios de cada prestación de forma independiente, incluyendo criterios de cotización y situación administrativa. Esto significa que cada pensión se concede de manera separada y respetando las condiciones legales establecidas.

Existe un máximo de cobro entre las dos pensiones

Además, cuando la pensión de viudedad se concede por el fallecimiento del cónyuge, deben cumplirse requisitos específicos relacionados con la cotización del causante y las circunstancias del deceso. Las cuantías de cada prestación se calculan de forma individual, y en los casos de compatibilidad pueden sumarse siempre que no se superen los límites máximos legales. En 2025, la suma de pensiones simultáneas no puede exceder de 3.267,60 euros mensuales, lo que garantiza que los beneficiarios no reciban más de lo establecido por la ley.

También es posible compatibilizar pensiones derivadas de diferentes regímenes de la Seguridad Social. Esto significa que personas que han trabajado como autónomos y como asalariados pueden percibir prestaciones de cada régimen siempre que cumplan los requisitos exigidos por cada uno. En caso de obtener derecho a una pensión incompatible con otra ya percibida, prevalecerá la de mayor cuantía y la otra se suspenderá salvo que la ley o normativa específica establezcan otra situación.