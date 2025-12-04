A partir del 13 de diciembre, Iberia conectará directamente Madrid con Recife, la vibrante capital de Pernambuco, en el noreste de Brasil. La ruta -que arrancará con tres frecuencias semanales y podría ampliarse a cinco en 2026- fortalece el puente aéreo entre España, Europa y Brasil, y abre a los viajeros la puerta de un destino donde historia, naturaleza y cultura se entrelazan de forma única.

"Ver a Recife conectada directamente con Europa es celebrar esta identidad viva que nos representa tan bien en el extranjero", afirma Marcelo Freixo, presidente de Embratur, al destacar la importancia de la nueva operación de la aerolínea. Y es que Recife y su entorno ofrecen mucho más que playas tropicales: permiten explorar desde arquitectura colonial hasta reservas naturales reconocidas internacionalmente.

Bahía dos Porcos en Fernando de Noronha Embratur

Recife, marcada por el legado de colonizadores holandeses y portugueses, combina modernidad y tradición en un contraste que define su personalidad. El viajero puede comenzar por el Old Recife, donde se encuentran el icónico Marco Zero, la calle Bom Jesus —con sus fachadas de colores— y el Mercado de São José, uno de los más antiguos del país. Una parada imprescindible es el histórico restaurante Leite, fundado en 1882 y considerado el más antiguo de Brasil, perfecto para un viaje gastronómico a través del tiempo.

Iberia abre la puerta al paraíso: 10 experiencias irresistibles para descubrir Recife y Pernambuco Embratur

La costa recifense regala playas urbanas tan famosas como Boa Viagem, Pina o Brasília Teimosa, ideales para quienes buscan mar sin salir de la ciudad. Para profundizar en la esencia local, el paseo marítimo invita a recorrerlo en bicicleta y visitar el Parque de Esculturas Francisco Brennand, suspendido sobre el mar frente a la entrada del puerto.

A pocos kilómetros, el litoral pernambucano despliega algunos de los paisajes más icónicos del país. Porto de Galinhas, con sus piscinas naturales; Muro Alto, famoso por su calma excepcional; y Carneiros, una de las playas más fotografiadas de Brasil, son clásicos infalibles. La región ofrece también resorts de lujo como Nannai Resort & Spa, Summerville u Ocaporã, perfectos para viajeros que buscan exclusividad y tranquilidad durante todo el año.

El complejo hotelero Nannai Muro Alto Embratur

La cultura afrobrasileña late en cada rincón de Recife y la vecina Olinda, a través del maracatu, la artesanía y sus museos. A ello se suma una gastronomía que mezcla raíces portuguesas, africanas e indígenas, con platos tradicionales como la peixada pernambucana o el arrumadinho. La ciudad también ofrece experiencias diferentes, como navegar en catamarán por el río Capibaribe y descubrir sus más de 15 puentes, que conectan su arquitectura colonial con rascacielos modernos.

Carnavales de Recife Embratur

Para los amantes del mar, Recife es conocida como la capital brasileña del buceo, gracias al Parque de Naufragios que alberga más de 26 barcos sumergidos. Y para quienes viajan atraídos por la fiesta, el Carnaval local es uno de los más vibrantes del país, con el legendario Galo da Madrugada, considerado el mayor bloque carnavalesco del mundo.

Y si el viaje busca un toque aún más exclusivo, Pernambuco es también la puerta de entrada a Fernando de Noronha, un archipiélago protegido que limita el acceso de visitantes y cobra tasas ambientales para preservar su ecosistema. Sus playas —como Baía do Sancho o Cacimba do Padre— figuran entre las mejores del planeta, y la isla, reconocida como Destino Verde, ofrece buceo de primer nivel, delfines visibles durante todo el año y excursiones privadas en un entorno de absoluta serenidad.

Con la llegada del verano brasileño, la nueva ruta directa de Iberia convierte a Recife y Pernambuco en una escapada ideal para quienes buscan un destino completo: cultura viva, naturaleza exuberante, gastronomía memorable, experiencias auténticas y un litoral capaz de enamorar a cualquier viajero desde el primer día.