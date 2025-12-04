Trabajo da carpetazo a las negociaciones sobre el permiso por fallecimiento con los empresarios

Las organizaciones empresariales han dado por cerradas las conversaciones sobre la ampliación de los nuevos permisos de trabajo (el permiso por duelo de un familiar y el nuevo permiso por cuidados paliativos).

El Ministerio de Trabajo ha informado de que continuará adelante las negociaciones solo con los sindicatos.

"No podemos asumir la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre permisos en ninguno de sus extremos, como ya planteamos en un documento de consideraciones técnicas y de propuestas de mejora que le remitimos el pasado 11 de noviembre, en nuestro ánimo de mantener un diálogo constructivo", han explicado las patronales CEOE y Cepyme en un comunicado.

Las patronales han explicado, tras la reunión mantenida este jueves con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT para abordar la regulación de los permisos y las adaptaciones y reducciones de jornada, que estos asuntos no se han tratado en ningún momento en una mesa de negociación.

"Los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio de ampliación de dichos permisos al margen precisamente del diálogo social, descontento éste al que se sumaron después los sindicatos".

"Lamentamos, por tanto, que no se haya seguido un cauce adecuado de negociación y que el Ministerio de Trabajo haya decidido poner fin a las consultas tripartitas para continuar la negociación en solitario con los sindicatos, como ya ha sucedido recientemente en la mesa en materia de prevención de riesgos laborales".