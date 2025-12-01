Víctor Arpa, abogado laboralista: "Si no reclamas un accidente laboral desde el principio puedes perder tu indemnización"

Tal y como revelan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2024 se registraron en España 647.200 accidentes laborales con baja. De los sucesos ocurridos durante la jornada, 3.906 fueron graves y 677 acabaron en fallecimiento. Estas cifras reflejan un escenario de tensión continua entre trabajador aseguradora y empresa donde cada parte intenta proteger sus propios intereses mientras la seguridad real en los centros de trabajo sigue en juego. La magnitud de estos datos evidencia que la prevención continúa siendo una asignatura pendiente en numerosos sectores.

La confrontación se agudiza cuando el empleado decide reclamar ya que la aseguradora trata de limitar costes y la empresa busca evitar responsabilidades. Sin embargo la denuncia no solo persigue una posible indemnización para la persona afectada sino que resulta esencial para preservar la integridad física del resto de la plantilla. Instalaciones eléctricas sin revisar suelos resbaladizos por fugas no atendidas, máquinas sin resguardos suficientes o sistemas de ventilación deteriorados son ejemplos de condiciones que pueden desencadenar nuevos accidentes si no se corrigen a tiempo.

A esta realidad se suma la falta de información que aún sufren muchos trabajadores respecto a sus derechos laborales. Sectores con alta rotación o con plantillas jóvenes suelen carecer de una divulgación adecuada sobre protocolos de prevención, trámites de reclamación y coberturas reales de las pólizas. Esta ausencia de conocimiento contribuye a que las víctimas no denuncien y a que los riesgos permanezcan ocultos, lo que perpetúa un ciclo de vulnerabilidad que solo se rompe mediante la exigencia informada y la supervisión efectiva.

¿Cuándo debes reclamar la indemnización por accidente laboral?

Víctor Arpa, abogado laboralista que se ha dado a conocer por su contenido en redes sociales sobre los derechos laborales de los asalariados, explica cómo funciona el procedimiento de reclamación y los mayores peligros a los que te enfrentas. "Te voy a decir la verdad que casi nadie te cuenta: si tienes un accidente laboral y no lo reclamas desde el principio puedes perder absolutamente toda tu indemnización", comienza explicando en una de sus más recientes publicaciones. El tiempo juega un papel fundamental en este apartado. "Sí, la indemnización se calcula al final, cuando ya tienes el alta médica y sabemos exactamente qué secuelas te han quedado, pero el proceso tiene que empezar desde el primer momento", agrega

En este sentido, Arpa da la clave: "El accidente hay que reclamarlo lo más cerca posible al día que ocurre, idealmente al día siguiente, porque si la empresa dice que fue culpa tuya adiós a la indemnización, te quedas sin nada". La compañía contratante puede jugar sus cartas para evitar que el cobro de dicha cuantía se postergue y sea más complejo de demostrar el caso. "Si pasa el tiempo sin demostrar que no fue culpa tuya se vuelve muchísimo más difícil", recalca.

"Necesitamos enviar a la Inspección de Trabajo para que investigue tu accidente, pero si lo haces al cabo de tres años qué esperas que encuentren", cuestiona. En este periodo de tiempo, según sus palabras, la empresa puede haber modificado las pruebas que esclarecen el accidente, podemos haber firmado algo que lo niegue y nuestra memoria puede olvidar recuerdos fundamentales para su demostración, por lo que, una vez más, cuanto antes mejor. Por otro lado, el abogado indaga en el caso que más problemas trae debido al desconocimiento absoluto de los derechos de los trabajadores por parte de los mismos.

No tengas miedo de reclamar tu indemnización

"Lo que más me preocupa es que mucha gente no mueve nada porque no sabe el dinero que puede ganar. Piensan que serán cuatro duros o que la Mutua algún día les pagará algo y estamos hablando de indemnización de miles y miles de euros", expone. Las cuantías en algunos casos son de cinco cifras, e incluso seis cifras en los casos de mayor gravedad. "Hay personas que están regalando ese dinero simplemente por no reclamar su accidente laboral a tiempo", concluye. De este modo, una planificación acorde a la situación y, al mismo tiempo, una actuación preventiva pueden asegurar dicho cobro con relativa facilidad.