Nuevo récord de los metales preciosos: la plata supera los 58 dólares impulsada por una posible bajada de tipos en EE UU

El precio de la plata revalida este lunes máximos históricos por encima de los 58 dólares por onza, animado, según los expertos, por las crecientes posibilidades de que la Reserva Federal de EE UU (Fed) rebaje los tipos de interés este diciembre.

A las 11:15h de este lunes, el metal precioso ha alcanzado los 58,30 dólares, lo que supone un nuevo récord, tras subir casi un 2%.

El pasado viernes, la plata ya alcanzó un nuevo máximos, en los 56,5 dólares, y revalidó el último récord, en 54,48 dólares, que había logrado en octubre.

En el año, la plata sube más del 90%, y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979, cuando acumuló una subida del 434,79%,

De cara a 2026, la plata podría seguir reduciendo su brecha de valor con el oro, respaldada tanto por el entorno macroeconómico como por la demanda industrial.