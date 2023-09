Problemas y soluciones para el Servicio Público de Empleo Estatal

El mercado de trabajo en España, al igual que en muchos otros países, está marcado por una sorprendente paradoja: hay muchas empresas de todos los sectores que no encuentran profesionales para trabajar, y por otro lado más de 2,7 millones de personas que se encuentran en situación de desempleo. Este desajuste entre oferta y demanda se va ensanchando año a año por los efectos de la transformación digital y energética. Sin embargo, es un error pensar que la escasez de talento tiene solo un apellido digital, en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura están las de operario de producción, mozo de almacén, jefe de obra, camarero, cocinero, enfermero, limpiador, traductor o cajero. Este primer dato, revela uno de los principales problemas del mercado laboral, relacionado directamente con el mundo de la educación, y es la necesidad de ajustar los conocimientos a las profesiones con más salidas. El segundo gran tema es como podemos realizar el reciclaje de los profesionales que o bien no se ajustan a la oferta de las empresas o han sido despedidos, e igualmente está relacionado con la capacidad de aprendizaje no solo constante, sino tambien con foco que se debería inculcar desde las instituciones públicas y privadas. Por último y debido a que estamos no solo en un mundo que cambia y es complejo, sino que lo hace a una velocidad extrema, la automatización de muchos procesos y la irrupción el 30 de noviembre del año 2022 de todas las herramientas de la inteligencia artificial, van a provocar en el medio y largo plazo una remodelación de las profesiones. Pongamos un ejemplo con una de las ocupaciones más difíciles de cubrir: cajero, en muchas superficies comerciales, se ha iniciado la sustitución del personal por cajeros de autopago. Ante este hecho inevitable por el avance de los tiempos y en aras de incrementar la productividad y competitividad como país, la solución para que no suba el índice de desempleo, pasa de nuevo por un buen asesoramiento y la formación con foco hacia nuevas funciones y competencias que aparecen gracias a la tecnología como por ejemplo, piloto de drones.

Para poder encontrar soluciones en un mercado laboral tan incierto y con nuevas variables digitales es imprescindible poder identificar los problemas del SEPE; entre sus principales funciones se encuentran la de contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo. Si nos centramos en esta última es necesario que todos los trabajadores del servicio tuvieran la mayor información, no solo sobre las vacantes que necesitan las empresas sino, sobre todo, el conocimiento para poder asesorar a los profesionales hacia esas funciones y competencias más demandadas, esa escasez de talento de muchas empresas, tan difícil de solucionar.

Y esta reflexión nos debe llevar necesariamente a la solución del problema del SEPE, que como en la mayoría de las empresas, siempre son las personas; solamente con su formación continua, junto con la actitud y los valores podrá estrecharse el abismo entre oferta y demanda laboral.

Pilar Llácer Centeno, profesora de EAE Business School y autora de “Te van a contratar y lo sabes”