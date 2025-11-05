Los productos frescos clave en la época navideña

Con la llegada de la Navidad, los hogares españoles se preparan para una de las épocas de mayor consumo del año. Más allá de los regalos o la decoración, la alimentación sigue siendo el corazón de las celebraciones: las reuniones familiares, los menús especiales y la ilusión de compartir en torno a la mesa marcan las decisiones de compra de millones de consumidores.

En este contexto, Dia, en su compromiso por comprender los hábitos de compra de los consumidores y adaptarse a sus necesidades, realiza encuestas de forma periódica. En esta ocasión, el estudio “Tu Bolsillo al día: hábitos de consumo y ahorro en Navidad”, elaborado por Dia, destaca el papel esencial que ocupan los productos frescos en la cesta de la compra. Más del 70% de los encuestados considera los frescos imprescindibles en sus comidas y cenas de Navidad, lo que refleja la importancia que los hogares españoles conceden a la calidad y frescura de los alimentos a la hora de planificar sus menús.

Esa preferencia se traduce directamente en el tipo de productos que llenan las despensas durante estas fechas. Los dulces típicos navideños —como turrones, polvorones o roscones— se mantienen como una tradición irrenunciable para más del 70% de los consumidores, junto a los productos frescos como carnes (67,5%) y mariscos (64,6%), seguidos por las bebidas y vinos (50,5%) y los pescados frescos (43,8%). En conjunto, los datos muestran cómo la frescura y la tradición siguen marcando el pulso de las celebraciones.

El gasto se mantiene, pero se prioriza la calidad y el ahorro

La época navideña sigue siendo una de las de mayor gasto del año. No solo por los regalos: las comidas y cenas son también uno de los grandes focos de inversión. Según el estudio, seis de cada diez consumidores mantendrán su presupuesto respecto al año pasado (61,9%), mientras que un 12,5% planea reducirlo y un 6,5% prevé aumentarlo. En términos de inversión, el 38% destinará entre 100 y 200 euros a sus compras de alimentación, un 33% superará los 200 euros y un 23,6% invertirá entre 50 y 100 euros.

A la hora de planificar sus compras, las ofertas y promociones se mantienen como un factor decisivo: el 74,3% de los encuestados busca y compara activamente antes de comprar, mientras que un 17,8% las valora, aunque no resulten determinantes, y apenas un 7,8% se guía por sus preferencias habituales. Estos datos reflejan un consumidor más planificador, consciente y racional en su gasto, una tendencia que gana fuerza.

No obstante, a la hora de decidir dónde invertir más, los hogares españoles priorizan los productos clave de su mesa. Las carnes frescas (62,9%), los mariscos (57%) y los pescados frescos (48%) concentran el mayor esfuerzo económico de los hogares, mientras que los consumidores optan por alternativas más económicas en categorías como dulces típicos (49,6%), productos congelados (38,2%) o bebidas y vinos (38,3%).

Compras en tienda física, planificación y un consumidor curioso por las novedades

La compra en tienda física sigue siendo la gran protagonista incluso en unas fechas donde el tiempo escasea. Cerca de ocho de cada diez españoles prefieren acudir a su supermercado habitual, frente al 16,8% que combina tienda física y canal online. La experiencia de compra cercana, el trato directo y la posibilidad de elegir los productos frescos siguen siendo los factores más valorados por los clientes.

Además, el estudio confirma una tendencia creciente a la planificación y anticipación: un 38% adelanta sus compras más de dos semanas, mientras que un 40% organiza el gasto según el tipo de producto y las fechas clave. En paralelo, la celebración en casa continúa siendo el eje central de las fiestas: el 77% cocinará en su propio hogar, mientras que un 21% alternará entre comidas caseras y salidas a restaurantes.

En este contexto, el consumidor navideño también muestra una actitud curiosa e innovadora. El 40% de los encuestados se declara abierto a probar nuevos sabores, formatos o categorías, y un 33% se considera selectivo, apostando solo por marcas que le transmiten confianza.

Entre los productos más presentes de supermercados Dia en las mesas destacan los langostinos congelados Mari Marinera (59,9%), el Roscón de Reyes Solidario Dia y Juegaterapia (56%), el Panettone Dulce Noel (44,6%), el turrón crujiente de chocolate (40,8%) y las croquetas al Punto (20%), junto con otras referencias como los mantecados sin gluten Dulce Noel, los saquitos de marisco para Air Fryer o los canelones de foie y trufa. Estas elecciones evidencian la apuesta de Dia por la innovación, la accesibilidad y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo y tendencias, ofreciendo siempre productos de la mejor calidad.

Una compra accesible y cercana sin importar la época del año

Dia se mantiene fiel a su compromiso de ofrecer productos de la mejor calidad a precios asequibles durante todo el año, garantizando que la calidad no dependa de la época ni de la campaña. Así, con más de 2.300 tiendas en España y una cobertura online que alcanza ya el 84% del territorio, Dia reafirma su propósito de estar cada día más cerca de sus clientes con una propuesta de valor centrada en la proximidad, bajo la premisa de ser la tienda física y online favorita del barrio. Esta experiencia de compra permite al cliente acceder a un surtido completo de productos que permiten realizar una compra saludable, fácil, completa y asequible estén donde estén.

Además, en línea con ser aliado histórico de las familias para ahorrar en la cesta de la compra, Dia ha realizado una inversión de 175 millones de euros a promociones a lo largo de 2025, lo que se traduce en descuentos semanales de hasta el 40% en más de 200 productos con un foco especial en los alimentos frescos, claves para una alimentación saludable y equilibrada. A esto se suma un surtido de productos que mantienen un equilibrio 50/50 entre referencias de marcas de fabricante y de la marca Dia, con la mejor relación calidad-precio del mercado. Así, la compañía estima que el consumo de productos de su marca propia permite reducir hasta un 25% el gasto anual en la cesta de la compra de sus clientes.

A través del Club Dia, su club de fidelización con casi 6 millones de socios, la compañía se consolida como impulsor de un ahorro más personalizado con cupones y promociones de hasta el 40% en los productos favoritos de cada cliente hasta herramientas gamificadas como la ‘Ruleta de la Suerte’, que ha repartido más de 3 millones de premios. Además, a través de su programa de alianzas con compañías líderes como Endesa, Mapfre, Securitas Direct, Avis, Legálitas, Movistar Plus+ o Parques Reunidos, los socios pueden beneficiarse de ventajas exclusivas que suponen hasta 900 euros de ahorro adicional al año.