Los promotores alertan: aún quedan tres o cuatro años de subidas de precios de la vivienda

El precio de la vivienda no ha tocado techo. Ni mucho menos. Hoy mismo, la web inmobiliaria Idealista ha publicado su última estadística mensual, correspondiente al mes de mayo, en la que asegura que el coste de la usada supera ya los 2.400 euros por metro cuadrado, el nivel más alto que tienen en sus registros; y con ciudades como San Sebastián donde ha saltado por encima de los 6.000 euros. Y los promotores creen que la escalada no se va a frenar ahí. Según advierten, todavía quedan tres o cuatro años de ciclo alcista.

Durante unas jornadas organizadas por el diario "El Economista", promotoras como Neinor Homes, Metrovacesa, Vía Ágora o Culmia han asegurado que aunque ven insostenible en el tiempo las actuales subidas que registra el precio de la vivienda, aún queda un ciclo alcista de unos tres o cuatro años y que la vivienda nueva seguirá encareciéndose.

La gasolina que va a seguir alimentando estas subidas es, como tantas veces han denunciado desde el sector, la falta de oferta frente a una muy pujante demanda. Como ha puesto de relieve el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, si no se hace vivienda nueva, la subida del precio va a ser "exponencial". Por eso, ha añadido, es necesario poner más vivienda en el mercado, aunque sea como fórmula para contener los precios.

Aunque el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha destacado a este respecto en la inauguración de las jornadas que el año pasado se construyeron 97.000 viviendas, 10.000 más que en el ejercicio anterior; la realidad es que es un cifra claramente insuficiente para cubrir las necesidades de creación de nuevos hogares, que rondan en estos momentos los 180.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto de falta de oferta y fuerte demanda, al consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha advertido además de que queda un ciclo bueno, de tres o cuatro años, lo que no quiere decir que haya subidas anuales de precios de hasta el 7%. De Leza ha augurado que, cuando vaya reduciéndose el poder adquisitivo de los compradores, los precios empezarán a estar sostenidos y los ritmos de venta seguirán siendo aceptables.

En este sentido, el consejero delegado de Culmia, Francisco Pérez, ha asegurado que hay unas rentas medias que van a marcar el precio en los próximos años y que estos ritmos de subidas no pueden darse más. Por eso, considera que después de tres o cuatro años de recorrido, cree que los precios "volverán a valores más normales".

Suelo

Entre los principales motivos de la baja producción de vivienda, los promotores han vuelto a apuntar a la falta de suelo, preocupación que han compartido todos los directivos.Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Ágora, ha criticado que la gestión del suelo no es sinónimo de "pelotazo", que cuando hay limitaciones es cuando se vuelve especulativo, que no se están desarrollando suelos para el futuro, que los grandes partidos no se ponen de acuerdo para reformar la Ley del Suelo y que, cuando haya más suelos, los precios bajarán.

Gómez Pinta ha lamentado que que en este ámbito nadie cumpla la legislación vigente, especialmente, según ha dicho, las administraciones, y ha reprochado que haya organismos (confederaciones hidrográficas o compañías suministradoras) que "levantan la mano de forma espúrea" cuando los planes generales ya están aprobados.

Junto a la falta de suelo, los promotores han apuntado también a aspectos como la falta de mano de obra, el encarecimiento de los materiales o las dificultades de financiación como obstáculos que dificultan su actividad.