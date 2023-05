¿Qué es y para qué sirve la razón o denominación social de una empresa?

La razón social o denominación social es el nombre que recibe una empresa y que permite su identificación oficial a la hora de firmar documentos o realizar trámites jurídicos y administrativos, ya que esta es exclusiva y no pueden existir dos denominaciones sociales idénticas. Con el objetivo de evitar que duplicidades cuando se constituye una sociedad, es necesario que se obtenga en el Registro Mercantil Central un certificado que acredite "que no existe previamente una sociedad registrada con la misma denominación", asegura la abogada de Legálitas, Maria Fernanda del Pino.

Noticias relacionadas Estafa Este es uno de los fraudes más peligrosos que afecta a empresas de todo el mundo

No obstante, la razón social no tiene porque ser igual que el nombre comercial de una empresa. Por ejemplo, el gigante textil Inditex tiene una denominación social que es Inditex SA, mientras que vende ropa a través de diferentes marcas como Zara o Stradivarius, entre otras. Aquellos que no sepan diferenciar el nombre comercial de la denominación social deberán saber que en el último caso este nombre debe contener una de las siguientes siglas en función del tipo de sociedad que sea:

S.L.: Sociedad Limitada.

S.A.: Sociedad Anónima.

S.L.U.: Sociedad Limitada Unipersonal.

S.A.L.: Sociedad Anónima Laboral.

SLL.: Sociedad Limitada Laboral.

S.Coop.: Sociedad Cooperativa.

S.Com.:Sociedad Comanditaria.

S.C.: Sociedad Colectiva.

¿Cómo se puede obtener la razón o denominación social?

El Registro Mercantil será quién autorice el uso de una razón social mediante un certificado que expide al solicitante y que da derecho al uso exclusivo de la misma. Dicho certificado deberá aportarse en notaria para incluir la denominación social en la escritura de la constitución de esta sociedad. Sin embargo, existen una serie de prohibiciones para elegir la razón social de una empresa para asegurar los derechos de las compañías:

La razón social de una empresa no podrá hacer referencia a una actividad que sea ajena al objeto social.

Si se quiere incluir en una razón social el nombre de una persona se deberá contar con su consentimiento expreso.

se deberá contar con su consentimiento expreso. No se podrán registrar razones sociales si ya existen en otro idioma o suenan fonéticamente de un modo parecido .

. Tampoco se pueden registrar razones sociales cambiando el orden de palabras de otras que ya existen.

¿Se podrá cambiar la denominación social?

Las empresas pueden cambiar su razón social por diferentes motivos como para mejorar la imagen o cuestiones de organización, entre otras; y este cambio se realizará de la misma forma en que se constituyó la sociedad a través de la escritura pública.

No obstante, esta modificación no será efectiva hasta que se inscriba el acta mediante el que se autorizó el cambio de razón social en el Registro Mercantil. El acta deberá ser aprobada por "la asamblea de accionistas o por la junta de socios según corresponda, de acuerdo con las mayorías establecidas en los estatutos o, en su defecto, según las mayorías que contemple la ley", sostiene Del Pino.