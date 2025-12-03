"Regalo" de Navidad de Trade Republic: así puedes conseguir hasta 300 euros en acciones

El neobanco digital Trade Republic ha lanzado una campaña navideña con hasta 300 euros en acciones para nuevos y actuales clientes.

"Date un capricho esta Navidad: recibe hasta 300 euros en acciones cuando empieces a invertir con Trade Republic antes del 6 de enero. Invita a un amigo y ambos podréis recibir hasta 300 euros en acciones cuando ellos también empiecen a invertir", explica el propio banco en su página web.

El bróker de inversión ha detallado en un comunicado que tanto nuevos como actuales clientes pueden obtener ese monto en una acción seleccionada al azar al comenzar a invertir o al invitar a un amigo a la entidad -se pueden invitar hasta a 40- que cumpla con los requisitos mínimos.

Para la promoción, válida hasta el día de Reyes -6 de enero-, se requiere un depósito mínimo de 100 euros y la realización de tres inversiones en un plazo de 21 días, excluyendo órdenes de venta y planes de ahorro (órdenes de compra recurrentes). Por su parte, los clientes existentes pueden participar invitando hasta a 40 personas que deben cumplir las mismas condiciones que un nuevo cliente. Además, con todo, las acciones otorgadas no pueden venderse durante un año.

Trade Republic ha anunciado que esta iniciativa se ha sumado a la de regalar acciones y fondos cotizados (ETF), lanzada a finales de 2023 y que permite a cualquier usuario enviar a familiares o amigos un activo financiero directamente desde la aplicación.

Esta opción de 'regalos' fue utilizada más de un millón de veces en las pasadas Navidades con un importe medio cercano a los 50 euros, por lo que mediante esta vía se movilizaron unos 50 millones de euros. Los usuarios optaron mayoritariamente por fondos indexados diversificados -como el MSCI World, S&P 500 o Eurostoxx 600- y por compañías tecnológicas de referencia, como Nvidia o Apple.

El jefe de Trade Republic en España y Portugal, Pablo López Gil-Albarellos, ha asegurado que el objetivo es fomentar "regalos que perduran" y promover la creación de patrimonio. "Queremos que esta Navidad la gente regale algo que realmente pueda cambiar vidas, la posibilidad de empezar a ahorrar e invertir con una visión de largo plazo", ha señalado.

También ha indicado que, en un momento en el que "cerca del 60% de las compras de Black Friday son impulsivas", regalar o recibir una acción o ETF "puede marcar una diferencia real en la forma en que muchas personas piensan y gestionan su dinero".