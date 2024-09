El sector turístico eleva un 8% el salario ofrecido en 2024 pero se queda un 11% por debajo de la media

La campaña turística del verano 2024 se aproxima a su fin con un sabor agridulce: las pernoctaciones y las llegadas de turistas extranjeros baten récords, pero la mayoría de los hosteleros consideran que la temporada ha sido "más floja de lo previsto", especialmente en lo relativo al gasto. Además, como cada año, el sector turístico ha vuelto a manifestar sus problemas para cubrir miles de puestos de trabajo, con especial incidencia en la hostelería.

El sector reconoce su falta de atractivo, pero también atribuye este problema a la escasez de jóvenes, la dificultad para contratar extras tras la reforma laboral y el trasvase de muchos profesionales hacia otros sectores durante la pandemia que no han regresado. Sin embargo, defiende que el problema no está en el sueldo, que en la mayoría de los convenios de hostelería (la actividad turística mayoritaria) se sitúa por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y así es. El salario bruto anual medio de las ofertas vinculadas al sector turístico publicadas en Infojobs se elevó un 8% en el primer semestre de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 24.215 euros, muy por encima de los 15.876 euros anuales en 14 pagas del SMI. No obstante, esta cifra se sitúa un 11% por debajo del salario medio registrado en todas las ofertas de la plataforma (27.345 euros anuales).

Así se desprende del análisis realizado por la plataforma sobre los puestos de trabajo ofertados en el sector turístico con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo día 27 de septiembre. “El turismo es un motor económico fundamental en nuestro país, especialmente durante los meses de verano, cuando la gran afluencia de visitantes provoca una alta demanda de servicios y productos lo que, a su vez, supone un importante impulso en la generación de empleo”, comenta Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, quien añade: “Se trata de un sector dinámico y en constante evolución, en el que se empieza a apreciar un cambio en las estrategias de contratación para hacer frente a la escasez de mano de obra, por lo que formar y retener talento es más necesario que nunca”.

Pese a la tendencia hacia la desestacionalización del turismo, la campaña de verano -que se da entre los meses de junio y septiembre, coincidiendo así con la temporada alta de vacaciones-, sigue concentrando la mayor demanda, siendo junio (20.900), mayo (20.200) y abril (18.700) los meses con mayores puestos de trabajo ofertados, mientras que en julio se publicaron 18.500 ofertas y en agosto unas 17.300.

Durante los ocho primeros meses del año, la plataforma ha registrado 143.915 vacantes de empleo relacionadas con el sector turístico, el 9% del total de las ofertas de este periodo. De entre todas las subcategorías que engloba el turismo, destaca la hostelería, que recoge más de 76.800 puestos de trabajo ofertados hasta agosto, el 53% del global de la categoría. A esta le siguen la restauración, con 47.600 vacantes (33%), y el turismo, con más de 19.300 (13,41%).

En lo que respecta a las comunidades autónomas, en datos acumulados, Cataluña (32.000), Canarias (con 18.900) y Madrid (30.700) lideran el ranking de vacantes. Cabe destacar también Baleares, en quinta posición, con casi 12.700 puestos de trabajo, donde el 31% del total de vacantes ofertadas corresponden a esta categoría.

En cuanto a las condiciones que se les ofrecen a los trabajadores del sector turístico, el 41,2% de todas las vacantes que se publicaron para el sector y que informaban sobre la tipología de contrato eran de carácter indefinido, mientras que las de duración determinada representaban el 25,7%. En cuanto al tipo de jornada, predominaron las jornadas a tiempo completo (53,8%) mientras que el 25,9% eran en jornada parcial. Los puestos más demandado son, en orden, camarero, cocinero, camarero de pisos, ayudante de cocina, director de restaurante, chef, auxiliar de cocina, jefe de sala, recepcionista y barman.

Dentro de la rama turística, los afiliados a la Seguridad Social (según el último dato disponible, de agosto) superan los 2,9 millones (5,5% vs. mismo mes del año anterior, y ya representan el 13,8% del total de afiliados del país). Asimismo, las previsiones del Banco de España son positivas para este año. Gracias al buen comportamiento del sector turístico, el organismo prevé un crecimiento de la economía española del 2,8%