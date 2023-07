Seguros de impago de alquiler: estas son las incidencias que cubre en su casa

Los seguros son contratos a través de los cuales una persona paga anualmente una cuantía y en caso de que se produzca una contingencia o daño, la entidad aseguradora se compromete a indemnizar a aquel que contrata esta póliza. Las diferentes compañías del sector ofrecen muchas clases de seguros, cubriendo diferentes aspectos de la vida de una persona como puede ser el hogar, su salud o incluso si se produce un impago del alquiler.

El impago de las rentas es uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los propietarios de una vivienda, sobre todo desde que el precio del alquiler no deja de batir un récord tras otro, siendo imposible para muchos hacer frente a las elevadas rentas. Además también se puede producir una "inquiokupación", es decir, que aquellos inquilinos que, con un contrato de alquiler en vigor, dejan de pagar la renta en algún momento. Sin embargo, estos permanecen en la vivienda "causando perjuicios para el casero, que tiene una propiedad en arrendamiento sin recibir el pago de las rentas correspondientes", explica el portal inmobiliario de Fotocasa. Ante este escenario, muchos dueños de viviendas deciden curarse en salud y contratar un seguro de impago del alquiler, póliza que asegura el cobro de las rentas mensuales en el caso de que el inquilino deje de pagar sus cuotas.

¿Qué cubre y que no este tipo de póliza?

Este seguro no solo protege al propietario que alquila su vivienda ante el impago de estas rentas, sino también de aquellos desperfectos que hayan sido ocasionados por los inquilinos. Concretamente, este tipo de póliza que Grupo Mutua Propietarios ofrece de la mano de Fotocasa cubren las siguientes incidencias:

Cobertura de las rentas impagadas : si el inquilino deja de pagar las cuotas, la aseguradora indemniza a los propietarios por las mensualidades impagadas.

: si el inquilino deja de pagar las cuotas, la aseguradora indemniza a los propietarios por las mensualidades impagadas. Cobertura de desperfectos en la vivienda : si el inquilino causa daños en la vivienda, el seguro también se hará cargo del coste de los desperfectos

: si el inquilino causa daños en la vivienda, el seguro también se hará cargo del coste de los desperfectos Asesoramiento profesional : el seguro incluye defensa jurídica que velará por los intereses del propietario si se realizan obras no consentidas, si se producen desperfectos en la vivienda o, en definitiva, se incumple el contrato de alquiler. También se recibirá asesoramiento legal en caso de impago o desahucio del inquilino.

No obstante este seguro de impago de alquilar no cubrirá las humedades que no hayan sido provocadas por el inquilino ni el mal funcionamiento de los electrodomésticos, ya que para estos casos existen pólizas especiales como aquellas de multirriesgo de hogar.

"Si, en tu caso, prefieres estar 100% protegido, lo ideal es contratar ambos seguros: el seguro de impago para cubrirte en caso de impago de las rentas mensuales y el seguro de hogar para estar cubierto ante las incidencias que puedan darse en el inmueble", explica el portal inmobiliario.

¿Qué se necesita para contratar este seguro?

Aquellos que quieran contratar el seguro de Grupo Mutua, tan solo necesitarán aportar los siguientes datos mínimos:

El DNI.

Fecha de nacimiento

La dirección de la vivienda arrendada.

Además, desde Fotocasa aseveran que "el propietario puede saber de forma inmediata el resultado del estudio de viabilidad, lo que agiliza enormemente el proceso de contratación del seguro sin renunciar a las garantías de seguridad para el casero". De esta forma el dueño de una vivienda podrá garantizar el cobro de las mensualidades en los contratos de alquiler y protegerse económicamente ante posibles desperfectos.