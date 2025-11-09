Javier Solís, experto inmobiliario: “Amortizando la hipoteca te ahorras 17 meses"

Adelantar apenas tres cuotas de la hipoteca durante el primer año puede suponer un ahorro de hasta 17 meses en el calendario de pagos final. Lo que parece un truco financiero es en realidad la consecuencia directa de entender cómo funcionan la mayoría de los préstamos en España y actuar en el momento preciso. La clave no está tanto en la cantidad de dinero que se adelanta, sino en cuándo se decide dar el paso. Por ello, el experto inmobiliario, Javier Solís advierte que "amortizando la hipoteca te ahorras 17 meses".

Así pues, una vez que se comprende el poder de una amortización temprana, surge la disyuntiva entre cuota y plazo. Es la decisión fundamental que todo propietario debe sopesar, pues de ella dependerá no solo el beneficio económico final, sino también el impacto inmediato que la operación tendrá en las finanzas del hogar.

Una decisión que define el ahorro familiar

Por un lado, la opción de reducir el plazo del préstamo es, desde un punto de vista estrictamente financiero, la más inteligente. Al acortar la vida de la hipoteca, se recorta drásticamente el número de meses durante los cuales se pagan intereses, lo que se traduce, tal y como han publicado en As, en el mayor ahorro a largo plazo posible. Es la vía para quienes buscan optimizar al máximo la devolución del dinero y quitarse la deuda de encima cuanto antes.

En cambio, la alternativa de bajar la cuota mensual ofrece una ventaja mucho más tangible en el presente. Aunque el ahorro total sea considerablemente menor, permite aliviar la carga financiera mensual, liberando una parte del presupuesto familiar para otros gastos o para crear un colchón de imprevistos. Esta estrategia resulta especialmente atractiva para las economías domésticas más ajustadas que necesitan un respiro en su día a día.