Madrid y Barcelona, dos reinados en el mundo de las startups

Madrid y Barcelona siguen siendo los principales polos de atracción económica, también en lo que a generación e inversión en startups se refiere. Pero, ¿cuál de las dos atrae o tiene más startups? Algunos estudios, como el StartupBlink Global Startup Ecosystem Index, han situado a la capital catalana como motor de la innovación en nuestro país. De hecho, este informe asegura que Barcelona es el quinto mejor ecosistema de la UE para crear una startup, por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam, y por delante de Múnich, Helsinki, Madrid, Dublín y Milán. El Spanish Tech Ecosystem (elaborado, ente otros, por la Asociación Española de Capital, crecimiento e Inversión y con el apoyo del Alto Comisionado España Nación Emprendedora), asegura que las startups de Barcelona acumulan un valor de 19 billones de euros, frente a los 14 de Madrid.

En valoraciones a este periódico, Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona (asociación sin ánimo de lucro), defiende que Barcelona cuenta con un «ecosistema que ha evolucionado en los últimos 20 años, y ha acelerado en los últimos diez, hasta llegar a superar la cifra de las 2.000 startups y que se ha desarrollado gracias a una buena base de talento y generadores de conocimiento (universidades, escuelas de negocios, centros de investigación), tejido empresarial, infraestructuras y su calidad de vida».

Mientras, otros estudios aseguran que Madrid le ha quitado este reinado a Barcelona y que es la que acapara un mayor número de empresas tecnológicas e innovadoras de nueva creación. Es el caso de «Las empresas start-up en España» de Informa, para quien la Comunidad de Madrid tiene el 21,91% frente al 18,88% de toda Cataluña.

Independientemente de los sesgos o baremos que cada estudio realice para llegar a sus conclusiones, el problema es que «no sabemos cuántas startups hay en España», según Agustín Baeza, director de asuntos públicos de AES (Asociación Española de Startups).

Según Baeza, el problema radica en que no hay una definición clara y estándar, aceptada por todos, sobre qué es una startup y qué no. Algo que hace que las cifras que ofrezcan los diferentes estudios no solo difieran en la localización de este tipo de empresas, sino incluso en la cantidad de startups que, a nivel nacional, tenemos en España.

Como asociación de startups en nuestro país, ni siquiera AES asegura saber si alguna de las dos ciudades tiene más empresas emprendedoras que la otra. «Somos la única entidad de ámbito estatal que trabaja con startups y no tenemos un interés concreto ni en Madrid ni en Barcelona. Y, en el conjunto del país, no tenemos claro si hay más startups en Madrid o en Barcelona», confiesa Baeza.

En cualquier caso, Baeza destaca que, más allá de otro tipo de intereses políticos y económicos, lo que no cabe duda es que tanto Madrid como Barcelona son los dos hubs de tecnología «más importantes no solo de España, sino que están entre los diez más importantes de Europa». Su ambición es que ambos polos sigan creciendo. «Cada uno tiene un modelo y características singulares que ejercen atracción para un tipo de inversor y emprendedor concreto», desgrana.

En términos parecidos se expresa Carlos Blanco, cofundador de los fondos de inversión Nuclio y Encomenda, quien considera que no solo que es positivo, sino que las startups que salen de una y otra ciudad se complementan. «En Barcelona, por su tradición emprendedora, los negocios están más orientados al consumo, mientras que las startups de Madrid tienen una vocación más B2B (de empresa a empresa), dado que es una ciudad más orientada a servicios, de trabajo con la administración y las grandes empresas», explica.

Es más, en opinión de Baeza, «no conviene este tipo de competencia entre Madrid y Barcelona de a ver quién tiene más startups y quién recibe más inversión». Esta asociación aboga por que haya «más cooperación y colaboración» entre los dos hubs más importantes del país. Más allá de fronteras provinciales, el director de Asuntos Públicos de AES subraya que las startups son «todas globales por definición. Su horizonte es el mundo, no la provincia. Ni siquiera el país».

Una visión compartida por Martí, para quien la «competición sana entre los diversos hubs debe conllevar la búsqueda de la excelencia para seguir mejorando. Barcelona tiene mucho recorrido por delante para avanzar. Y con el crecimiento de los diferentes hubs en España, todos deberemos incrementar el ritmo». Además, Blanco confirma que el origen de una startup no influye a la hora de invertir en ella. «Es necesario que los fondos estemos activos en las dos ciudades», sentencia.