Buscoresi: el «booking» de las residencias premium españolas

El «house as a service (HaaS)» español Buscoresi, denominado el «Booking» o «AirBnB» de los estudiantes, ha cerrado el pasado ejercicio con resultados que superan las expectativas estratégicas marcadas por sus fundadores, Aitor Rodríguez y Víctor Ramírez: alcanzan un partnership con 100 residencias y superan el medio millón de usuarios en lo que ya es la principal plataforma de reserva y contratación de plazas en residencias y colegios mayores para estudiantes españoles y extranjeros que vengan a España a cursar su formación académica. Este curso ha servido para que se crearan nuevas asociaciones con alrededor de 20 universidades y escuelas superiores, además de, paralelamente, establecer colaboraciones con multitud de instituciones académicas y puntos de información juvenil de toda España.

En este primer año de vida, Buscoresi ha pasado de no gestionar ninguna cama o habitación residencial a disponer en su plataforma de más de 22.500, lo que supone casi el 20% del total de plazas disponibles en todo el país (alrededor de 120.000).

«Alcanzar las 100 residencias no ha sido un camino sencillo, porque el ciclo de venta de estos activos inmobiliarios es bastante largo, depende de grupos muy grandes. Pero a día de hoy tenemos la suerte de trabajar con todos los operadores nacionales ordenados por número de camas y de residencias. Ha sido un año de mucho trabajo que al final ha tenido su recompensa, pero no esperábamos ni mucho menos cerrar este año con el 20% de las plazas en España», explica Aitor Rodríguez.

Falta de digitalización

Ubicados a lo largo y ancho de España, e impartiendo este servicio a estudiantes nacionales y extranjeros, el crecimiento de esta plataforma ha llevado a los fundadores a iniciar un proceso estratégico de internacionalización a nivel europeo, puesto que la demanda de estudiantes extranjeros y españoles que realizan cursos de Erasmus u otras modalidades cada vez es más alta (más de 4,4 millones de estudiantes participan en becas de movilidad universitaria europea). Esta demanda está viendo en Buscoresi a la única plataforma que ofrece este servicio, ya que uno de los principales problemas que se vive en el sector es la falta de digitalización y los usos tradicionales que entorpecen cualquier tipo de reserva de plazas en las residencias. «La parte más complicada ha sido llegar a un sector de la población que todavía no está completamente digitalizado y que en muchos casos ha tenido malas experiencias con plataformas de intermediación, principalmente porque no diferenciaban lo que es una residencia con todo tipo de servicios de un piso cualquiera. Nosostros nos dedicamos exclusivamente a la captación de estudiantes que buscan alojamientos profesionales. Y si no explicas al estudiante que no es un sector de lujo, pero sí algo más premium con precios más elevados, se originan muchos conflictos. Damos mucha importancia a la marca de la residencia», señala Aitor Rodríguez a LA RAZÓN.

Un buen año

Durante 2022 Buscoresi ha levantado el dinero necesario para sacar adelante este proyecto, y cuenta ahora con una veintena de Business Angels. Esta startup puede cumplir así su objetivo de facilitar a los estudiantes todo el proceso de búsqueda de alojamiento durante la temporada académica. Cerró el pasado 2022 con un valor contractual de reservas de cuatro millones de euros aproximadamente y después de un primer año de hacer rodar el negocio, le ha llegado el momento de escalar a nivel del número de reservas que gestiona. «Queremos dominar el sector este año y comenzar la apertura en nuevos mercados. Nuestro primer objetivo es el próximo mes de abril en Portugal e Italia, y a finales de año tendremos una actualización del servicio en diferentes idiomas, hasta ahora está solo en español», explica Rodríguez.

Este joven emprendedor nació en Vitoria-Gasteiz en 1998. Graduado en Ingeniería Informática en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, lanzó Buscoresi a principios de 2021. Es además cofundador de una iniciativa llamada Vermú, cuya finalidad es ayudar a las startups iniciales a levantar su primera ronda de inversión. El otro cofundador, Víctor Ramírez, es un emprendedor nacido en Gerona en 1998, graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales en la universidad Pompeu Fabra.