Factorial recibe 120 millones adicionales de General Catalyst y se prepara para comprar

Según Jordi Romero, CEO y cofundador de Factorial, la clave de esta ampliación en la inversión reside en el crecimiento exponencial y la eficiencia demostrada por la empresa en el último año. "Hemos crecido más que nunca, de una manera más eficiente que nunca, y esto le ha hecho ganar todavía más confianza y más apetito a General Catalyst". Pranav Singhvi, Director General de General Catalyst, corrobora esta visión en una nota de prensa, afirmando que "es raro ver a una empresa crecer tan rápido y de forma tan eficiente como lo ha hecho Factorial en 2024. Su capacidad para escalar de manera sostenible sin perder su capacidad de innovación ha hecho que esta decisión fuera fácil para nosotros".

Europa en el punto de mira

Con esta importante inyección de capital, Factorial tiene claros sus objetivos: consolidar su liderazgo en el mercado europeo del software de gestión empresarial. Romero confirmaba que la expansión geográfica, especialmente en Alemania, Francia e Italia, será una prioridad puesto que son “los tres países de más crecimiento y, obviamente, de más capacidad en Europa, porque son los países más grandes".

Aunque la empresa tiene presencia en otros países y en otros continentes (México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos), está experimentando un fuerte crecimiento en estos mercados, especialmente en Alemania y será en ellos donde centrará sus esfuerzos. Los clientes europeos valoran la simplicidad y flexibilidad de su plataforma "todo-en-uno" que integra múltiples funciones empresariales.

Eso sí, “es muy probable que abramos nuevos mercados en el futuro, pero no este año”.

El objetivo es “cruzar” la línea de los 100 millones de euros ingresos recurrentes anuales.

Para sostener este ambicioso crecimiento, Factorial está llevando a cabo una agresiva campaña de contratación, incorporando hasta 50 nuevos empleados por semana durante el primer trimestre del año. El objetivo es expandir el equipo de 900 a 1.300 personas en cuestión de meses. "Estamos haciendo un apretón para ampliar plantilla", reconocía Romero, consciente de la intensidad que supone un crecimiento de esta magnitud. “Intentamos que esa intensidad se concentre en unas semanas y luego absorbimos ese crecimiento y vamos dándole un poquito de respiro a la organización”, detallaba, añadiendo que, tras esas semanas intensas de incorporación de nuevo personal, “dejamos que asuma este nuevo tamaño, aprendemos lo que tenemos que aprender con el nuevo tamaño y nos preparamos para seguir creciendo”. El talento, según el CEO, es el factor limitante de la compañía.

Hace un par de años la startup tuvo que hacer ciertos despidos. “A veces, cuando se crece tan rápido, se cometen errores. Pero es una cosa que en los últimos dos años y medio hemos aprendido. Y espero que no cometamos muchos errores”, expresaba Romero.

¿De software de RRHH a un ERP completo?

Factorial nació como una solución de software para la gestión de recursos humanos, pero su ambición va mucho más allá. La compañía ha evolucionado hacia una plataforma integral de gestión empresarial, incorporando recientemente herramientas de Gestión de Proyectos, Formación y Control de Gastos.

Preguntado por la posibilidad de que Factorial pivote hacia un sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales), la respuesta de Romero fue clara: "No te equivocarías mucho, 100% en esa dirección estamos yendo". Esta declaración revela la clara intención de Factorial de ofrecer una solución cada vez más completa para las empresas, abarcando no solo la gestión de talento, sino también procesos financieros y operativos.

Compras en el horizonte para acelerar el crecimiento

El crecimiento de Factorial no se limitará a la expansión orgánica. Jordi Romero confirmaba que la empresa está "muy activamente buscando compañías" para adquirir, especialmente en Europa. De hecho, reconoce que cada semana habla con dos o tres empresas que podrían engordar el tamaño de Factorial y complementar las soluciones que ofrece.

Esta estrategia de crecimiento inorgánico tiene como objetivo incorporar talento y producto que complementen las soluciones ya existentes en la plataforma. "Nuestra intención es cerrar las acciones de compra de empresas e incorporarlas a la familia de Factorial para solucionar más problemas a nuestros clientes", afirmaba el CEO. Aunque no hay acuerdos cerrados por el momento, la intención de Factorial de realizar adquisiciones es firme.

Sin embargo, Romero descarta, al menos por ahora, formar parte de uno de los grandes campeones que Europa está buscando, porque descartan un escenario de consolidación. “Nosotros planteamos más el escenario de incorporar talento e incorporar producto, que típicamente son empresas más pequeñas que nosotras”, detallaba

Solidez financiera y una valoración en alza (aunque no oficial)

A pesar de su rápido crecimiento, Factorial goza de una sólida posición financiera, con 90 millones de dólares en reservas de efectivo al cierre de 2024. Romero destacó que el crecimiento eficiente y predecible de la empresa les permite expandirse sin necesidad de diluir significativamente el capital de los accionistas.

A pesar de la importante inyección de capital, Factorial no ha realizado una nueva valoración de la empresa, puesto que no se ha producido una venta de acciones ni la compañía se ha diluido. La última valoración se remonta a la Serie C de 2022, cuando la compañía se valoró en "mil y poco millones de euros", convirtiéndose en Unicornio.

Eso sí, Romero reconoce que, dado el crecimiento experimentado desde entonces, "me imagino que valdremos más, pero no lo sabemos porque no hemos salido a vender acciones".

Ante la pregunta sobre una posible salida a bolsa, Jordi Romero se mostró tajante: "No en el corto plazo” y sin “ninguna prisa para hacerlo". El objetivo principal de Factorial sigue siendo "construir soluciones a los clientes y llegar a más clientes". Si bien no descartan ofrecer liquidez a inversores y empleados en el futuro a través de transacciones secundarias, una IPO no es una prioridad inmediata.

Además, Jordi Romero subraya que "cualquier empresa de software ahora mismo es una empresa de inteligencia artificial" y confirmaba que Factorial está integrando la IA en sus soluciones para abordar problemas de administración, falta de datos, eficiencia y toma de decisiones.

Si bien no han desarrollado modelos propios, trabajan en estrecha colaboración con Microsoft y OpenAI para implementar soluciones de IA en su plataforma.

Cerca de la rentabilidad, pero priorizando el crecimiento

Factorial está "muy cerca de alcanzar el cash flow positivo", un hito importante para cualquier empresa en fase de expansión.

Sin embargo, la prioridad actual sigue siendo el crecimiento agresivo, incluso si eso implica retrasar la plena rentabilidad. "Estamos priorizando el crecimiento a la rentabilidad", explicaba Romero, dejando claro que la ambición de Factorial por liderar el mercado europeo es su principal motor.