“Somos un potencial cliente de las fábricas de chips españolas”

Brasileño afincado en Madrid, Douglas Benítez dirige desde hace seis años el negocio de Qualcomm en nuestro país. Nos recibe antes del arranque del Mobile World Congress en Barcelona (la mayor feria de tecnología móvil). Defiende el papel de los procesadores de su compañía en los móviles, pero también en los PC o en los vehículos, así como en el avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Qualcomm está muy reconocido por ser los procesadores que alimentan gran parte de los móviles. ¿Cómo está yendo esa parte del negocio?

Cuando la tecnología sigue siendo importante, siempre hay espacio para Qualcomm. Somos reconocidos por el avance tecnológico. Acabamos de anuncair el Snapdragon más potente de la historia de la empresa, el procesador para smartphones más potente del mundo. Es la primera vez que entregamos nuestra nueva CPU Orion, la más poderosa del mundo. El smartphone sigue siendo la principal división de negocio de la compañía, aunque estamos buscando la diversificación de la empresa porque vemos que hay un deseo y una adopción de la tecnología que tenemos desarrollada en el mundo de los móviles en otras verticales de negocio. Pero el smartphone sigue siendo, y seguirá, muy importante para nosotros. Es el área que lleva la mayor parte de nuestras inversiones y donde tenemos la mayor parte de los ingresos.

Luego nos adentramos en esas otras áreas de negocio, pero ¿cuál va a ser la siguiente innovación en este terreno?

Es un mercado que no ha llegado totalmente a su madurez porque todavía hay espacio para penetración, especialmente de actualización en muchas regiones del mundo. Hay regiones como Latinoamérica, Oriente Medio, África y regiones de Asia que todavía tienen smartphones que no son el tope de gama.

El 5G todavía no está adoptado al 100%, también hay espacio de adopción, que también nos beneficia. Son líneas de crecimiento, como la opción de la IA en los smartphones. Los nuevos lanzamientos de las grandes marcas se apalancan mucho en las capacidades de IA en los smartphones y eso seguramente generará un nuevo ciclo de recambios.

¿Qué papel juega un fabricante de procesadores en que al final el usuario pueda beneficiarse de todo el potencial de la inteligencia artificial?

El procesador es el cerebro de un dispositivo. No se puede hacer nada casi en un dispositivo que el procesador no lo soporte: gestiona el uso de la pantalla, de la cámara, la conexión a la red, al wifi, al bluetooth, y también procesa todo lo que se ejecuta, escucha tus comandos de voz, luego manda la nube, la nube te lo devuelve, te lo procesa. Nosotros traemos capacidades de procesamiento de inteligencia artificial en el móvi, incluso de forma local, sin la necesidad de conexión con la nube. No es todo 100% dependiente del procesador, pero el procesador juega un papel fundamental para todo lo que se puede ejecutar en el móvil funcione a la perfección.

Para bien y para mal, ¿el usuario final es consciente de la relevancia que puede tener un procesador u otro en un terminal móvil?

Yo creo que la crisis del semiconductor provocó que la importancia de los chips saliera a la superficie y que el público general entienda que su vida depende mucho de los chips.

¿Cómo vive Qualcomm los bloqueos entre Estados Unidos y China a cuenta de la tecnología y los chips?

Qualcomm trabaja cumpliendo al 100% las políticas americanas. Tenemos una alianza muy fuerte con China, que es un aliado comercial muy importante en todos los segmentos que tenemos (smartphones, coches…). Prácticamente todos los fabricantes de coches en China usan nuestra tecnología. Es un mercado importante donde hay una relación comercial muy sólida de muchos años y esperemos que siga así.

España tiene una estrategia PERTE Chip. ¿Va a ser Qualcomm partícipe de manera más o menos indirecta o directa en este proyecto?

Lo que hemos trasladado al gobierno español es que si es capaz de atraer un ecosistema de fabricación de chips a España, que esté alineado con nuestras estrategias y requerimientos de chips, Qualcomm es un potencial cliente de lo que se produzca en España. También le hemos trasladado nuestros planes técnicos, sobre qué tipo de chip se van a consumir en un futuro. Si el gobierno español es capaz de atraer esta capacidad de manufactura, Qualcomm sin duda es un potencial cliente de las fábricas españolas.

El negocio 5G también es importante. ¿Qué relación tienen con las operadoras?

La relación de Qualcomm con los operadores es de las relaciones más antiguas de la historia de la compañía. Porque Qualcomm nació como una compañía de telecomunicaciones. Luego fuimos incorporando capacidades de procesamiento y computación a nuestros chips. Somos, si no los más importantes, uno de los más importantes aportadores de patentes y creación tecnológica para el avance de las tecnologías móviles inalámbricas. Son aliados muy importantes, no solo desde el punto de vista de 5G, también en todas las verticales de negocio: servicios de Wi-Fi, de inteligencia artificial, nube...

¿El smartphone sigue siendo el principal área de negocio?

El 65% de los ingresos de la compañía están en nuestra división de smartphones.

¿Y el 35% restante?

Publicamos nuestro resultado en tres áreas. El smartphone, el automóvil y el IoT, donde se encuentran dispositivos como el PC, gafas de red virtual, routers, conectividad IoT, digitalización empresarial e industrial. De momento un 65% todavía es el móvil y en cinco años va a ser un 55- 50%, pero sin bajar de ingresos. Y un 50% va a venir de la diversificación con incremento de ingresos a doble dígito en las demás verticales de negocio.

En el mercado de smartphones hay mucho espacio para seguir creciendo. Cuando el usuario perciba lo que puede hacer con la IA en los smartphones, va a generar una aceleración en el ciclo de recambio, lo que implica un crecimiento del mercado. Pero el grueso del crecimiento de la compañía va a venir en la diversificación en el auto y IoT.

Dentro de auto y IoT, ¿dónde esperan mayores crecimientos?

En el mercado de auto va a haber un crecimiento muy importante donde Qualcomm ya ha demostrado su fortaleza: ya son 60 mil millones de dólares en pedidos y contratos firmados con todas las compañías fabricantes de coches el mercado.

En el mundo PC, se está saliendo de la arquitectura x86 (Intel) hacia ARM, que es lo que hizo Apple en su momento. Eso genera una aceleración de mercado. Nosotros tenemos un nuevo chip, que es el Orion, que hemos lanzado hace unos años. Tenemos el X-Elite, que es el de gama alta, que es el procesador más poderoso de PC del mundo. Luego es el X-Plus, y ahora hemos anunciado el X, es la verdad. DragonX, que lleva una tecnología con grandes capacidades computacionales, pero especialmente con capacidades de inteligencia artificial, de aceleración e inferencia de inteligencia artificial a PCs por debajo de 600 dólares. Microsoft apuesta por nuestros procesadores en las nuevas líneas de Surface. Comparado con el mercado total, los números no llegan a impresionar, pero estamos muy contentos con lo que está pasando. Los anuncios no van a parar de llegar.

Aunque de la moda de metaverso ya nadie habla, el avance de la tecnología sigue a pasos muy importantes. A día de hoy, más del 90% de lo que existe en el mercado de gafas de red virtual aumentada están basados en nuestra tecnología.

¿Las Ray-Bans de Meta también son de Qualcomm?

Sí, son nuestras y es un fenómeno de ventas. Es una unidad de negocio importante dentro del Qualcomm. Los números no son públicos, pero te puedo decir que son cifras importantes que manejamos en esta vertical de negocio.

¿Cuál va a crecer más, automóvil o IoT?

Esa es una buena pregunta. A lo mejor, yo diría que los dos crecerán a doble dígito. Los dos tienen un potencial enorme de crecimiento. No te sabría decir quién crecerá.

En la parte más de PCs, aunque me decía que sus números todavía son pequeños, ¿qué objetivo tienen?

Los números están bien para una empresa que está haciendo el ramp-up de la tecnología. Estamos muy contentos con el resultado del PC. Te puedo decir que en cinco años esperamos tener una participación bastante relevante en ese mercado.

Una de las virtudes es tener un menor consumo energético, ¿valoran la entrada, como ha hecho también ARM, en servidores?

Te voy a decir lo que dice el presidente: Qualcomm siempre evalúa las oportunidades de negocio, pero de momento estamos enfocando en el mercado del PC y en el Edge, en llevar nuestras competencias de procesamiento, consumo de energía e IA al borde de la red, que es de verdad donde está nuestra capacidad de crecimiento de momento.

¿Han probado sus procesadores para alimentar la inteligencia artificial?

NVIDIA tiene sus procesadores para la nube, pero la nube no es todo el ecosistema, entonces el que alimenta la nube es el borde, es el edge. Nuestro enfoque está de ese lado. Es muy importante que las IA se puedan hacer en el móvi sin la necesidad de conexión. Tenerlo ahí, en el Edge, te garantiza más seguridad, más privacidad y te optimiza la carga que tienes en tu infraestructura. Una pregunta a ChatGPT, en términos de recursos, cuesta 10 o 15 o 20 veces más que una búsqueda normal en Google. Es muy importante que hagamos la complementación de la IA en el Edge con la IA en el Cloud. Entonces, creemos mucho en la alimentación del Cloud a través del Edge. Nuestra apuesta es que la IAI va a revolucionar el Edge y ahí queremos ser y creemos que ya somos la empresa referencia para esto.

¿Vuestro planteamiento es más por por el small language model?

Puedes hacer large language también en el local. Creo que en el mercado va a haber una tendencia de small languages para aplicaciones específicas. Cada caso de uso va a tener su small language que se puede ejecutar de manera local. Va a haber casos de uso donde va a haber un Large Language, también se ejecutará localmente y en balance con la red, con el Cloud.

¿Cree que el terremoto de DeepSeek puede ayudar precisamente a que los usuarios entiendan que no hace falta utilizar un modelo grande? Y que, además, no consumas tanto, ahora que estamos todos preocupados por los consumos.

No había pensado sobre esa óptica, pero ojalá. Va a depender mucho de cómo podemos explicar el fenómeno. Pero lo que sí es interesante es que cada vez más los temas tecnológicos pasan a ser temas principales de los titulares, lo que muestra la relevancia que tienen los temas tecnológicos en nuestra vida diaria. Entonces, mientras el usuario empiece a hablar, empiece a entender y los medios de comunicación puedan también explicar de manera simple, sencilla, creo que puede ayudar. La revolución de la IA es algo que va a impactar la vida de todos, más incluso que Internet.