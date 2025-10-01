La tarifa regulada del gas se dispara un 13,2% a partir de hoy, aunque es aún la más barata

La tarifa de último recurso (TUR) del gas natural individual sin impuestos se disparará de media un 13,2% a partir de hoy miércoles, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha publicado los precios fijados para el próximo trimestre. En paralelo, la TUR vecinal se encarecerá entre un 12% y un 20,1%.

El motivo de tan brusca subida es, fundamentalmente, la incorporación del gas estacional de la fórmula de revisión de los precios, como sucede todos los inviernos.

El coste de la materia prima en esta revisión de octubre depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno. Al incorporar el estacional, el coste de la materia prima aumenta un 24,9% con relación a la actualización de julio, con un valor de 2,7 céntimos de euro por megavatio hora (MWh).

El coste del gas de base (20,5 euro/MWh) se reduce un 6,5% por la bajada de la cotización del Brent (-4,8%) y la apreciación del euro frente al dólar (+3,2%). El coste del gas estacional (33,2 euro/MWh) también es más bajo con relación a la tarifa vigente (-8,6%) por el descenso de la cotización de los futuros del gas natural, según informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde un punto de vista práctico, para para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión supone un incremento del 12% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un aumento del 13,1%. Para uno de la TUR3 -pymes-, un repunte del 13,8%.

En el caso de la vecinal, para la TUR 4 el incremento será del 15%; para la TUR 5 del 15,8%; para la TUR 6 del 12%; para la TUR 7 del 19,2%; para la TUR 8 del 19,6%; para la TUR 9 del 19,9%; para la TUR 10 del 19,8% y para la TUR 11 del 20,1%.

La mejor opción

A pesar de esta notable subida, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han asegurado que la TUR sigue siendo la más barata.

"Para un hogar con un consumo anual de 9.000 kilovatios hora (kWh), este incremento de precios supondría pasar de pagar 553 euros al año, a pagar 619 euros, un alza del 12% respecto a las tarifas del anterior trimestre", ha señalado OCU, para luego añadir que durante el último trimestre de 2025 "sube tanto el precio del kWh consumido (entre un 6,9% y un 9,2% dependiendo del grupo tarifario) como el término fijo, que sube hasta un 43% más para los hogares con calefacción".

Desde la OCU advierten a los consumidores que están en la actualidad en el mercado libre que es "muy importante revisar en este momento la factura del gas y no esperar a que llegue la primera factura del invierno, cuando ya se ha producido una parte muy importante del consumo".