La vivienda aún no echa el freno: el precio de compraventa sube un 6,74% y el alquiler repunta un 9,4% hasta un nuevo máximo histórico

La escalada del precio de la vivienda en venta aminora el ritmo pero no termina de echar el freno. A medida que la inflación va remitiendo, aunque con valores todavía altos, la trayectoria del precio de la vivienda imita esta moderación, arrojando repuntes suaves. No obstante, la ansiada caída de precios que vaticinaban muchos analistas no termina de llegar, según constata el último informe mensual de precios de venta de pisos.com. En concreto, este recién terminado mes de mayo el precio de la vivienda de segunda mano fue de 2.053 euros por metro cuadrado, un 6,74% más cara que en el mismo mes de 2022, cuando el coste por metro cuadrado ascendía a 1.923 euros. Sin embargo, en comparación con el precio registrado este mes de abril, la subida de mayo tan sólo fue del 0,46%. Mientras, el precio del alquiler no dio tregua y subió un 9,4% entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023, hasta establecerse en 11,6 euros por metro cuadrado, un nuevo máximo histórico, según los registros de Idealista.

Las sucesivas subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación se antojaban no sólo como un freno para los precios sino también para la actividad inmobiliaria debido a que han supuesto un encarecimiento de la financiación. Sin embargo, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, explica que "el efecto de la subida de los tipos de interés no condicionará de forma radical al mercado”. “Es verdad que las hipotecas son más caras y las condiciones más exigentes, lo que provocará que algunos compradores den un paso atrás, pero los cambios en la financiación pasarán de largo por los precios”. El experto sostiene su previsión en las características de la oferta: “El producto es escaso en determinadas plazas, y aunque haya cierto trasvase desde el alquiler por la nueva normativa, los ajustes quedarán limitados a lugares donde no haya presión por parte de la demanda”.

Además, pese al desplazamiento hacia el alquiler, el residencial sigue siendo el activo por excelencia dentro del sector inmobiliario. “Ser propietario es algo que está en la agenda vital de cualquier persona; se tardará más o menos en convertirlo en realidad, pero al final tener una casa está en nuestro ADN”, revela Font. Por ello, el portavoz del portal inmobiliario señala que hay que avanzar en la “creación de mecanismos que permitan acceder a este mercado en unas condiciones atractivas".

Sólo cuatro capitales bajaron sus precios de vivienda en venta frente al año pasado

Aunque la tendencia general del mercado de la vivienda es encaminarse hacia la moderación, los precios no evolucionan de la misma forma en todos los territorios. Las regiones más caras en mayo de 2023 fueron Baleares (4.127 euros/m²), Madrid (3.450 euros/m²) y País Vasco (2.974 euros/m²) y las más baratas Extremadura (807 euros/m²), Castilla-La Mancha (864 euros/m²) y Murcia (1.173 euros/m²). Así, el precio de la región más cara quintuplica el de la más barata y duplica la media española. No obstante, los mayores incrementos se dieron en Baleares (22,24%), Comunidad Valenciana (12,07%) y Andalucía (9,98%), no registrándose rebajas de precios en ninguna región.

Por provincias, Baleares fue la provincia más cara con 4.127 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (3.450 euros/m²) y Guipúzcoa (3.378 euros/m²). En el lado opuesto estuvo Ciudad Real, que cerró la clasificación con 635 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (707 euros/m²) y Cáceres (764 euros/m²). En cuanto a la evolución de precios entre mayo de 2022 y mayo de 2023, se registraron seis subidas interanuales de dos dígitos, mientras que sólo hubo cuatro provincias que ajustaron sus precios de venta. Los incrementos más abultados de un año a otro se localizaron en Baleares (22,24%), Málaga (17,57%) y Alicante (16,51%). Las únicas bajadas las arrojaron Cáceres (-2%), Ciudad Real (-1,36%), Córdoba (-0,22%) y Segovia (-0,01%).

En cuanto a las capitales, la más cara fue San Sebastián, con 5.762 euros por metro cuadrado. Por detrás se situaron Madrid (4.569 euros/m²) y Barcelona (4.498 euros/m²). Jaén fue la más asequible, con un precio de 1.128 euros por metro cuadrado. Otras capitales baratas fueron Ciudad Real (1.172 euros/m²) y Zamora (1.208 euros/m²). Las subidas más intensas frente a mayo de 2022 se produjeron en Palma (20,80%), Alicante (19,36%) y Ávila (16,24%). Las únicas que bajaron fueron Huesca (-10,73%), Santander (-5%), Zamora (-3,72%) y Gerona (-1,67%).

Las rentas han subido en 15 comunidades autónomas durante el último mes

Acorde a los datos publicados este jueves por Idealista, el precio del medio del alquiler se situó en España en 11,6 euros el metro cuadrado en mayo, un 3,6% más que en el último trimestre, un 1,4% por encima del precio de abril y un 9,4% más caro que en mayo del año pasado.

Las rentas han subido en 15 comunidades autónomas durante el último mes. Murcia (3,8%), Cantabria (3,7%), Baleares (3,2%) y Canarias (2,3%) lideraron los incrementos de los precios, mientras que en el País Vasco los precios no se movieron y en Asturias cayeron un 0,2%.

Baleares, con 15,7 euros el metro cuadrado es la región con el precio más caro por encima de la Comunidad de Madrid (15,1 euros). Les siguen Cataluña (14,9 euros/m2) y País Vasco (12,6 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla se encuentran Extremadura (6,1 euros) y Castilla-La Mancha (6,4 euros).

En cuanto a las capitales, las principales ciudades del país registran subidas frente a los precios del año pasado. Palma (23%), Málaga (21,4%), Alicante (21,3%), Valencia (20,2%) lideran estos incrementos, pero también suben Barcelona (16,6%), Madrid (11%), San Sebastián (8,3%), Sevilla (7,5%) y Bilbao (3,5%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 18,6 euros el metro cuadrado seguida por Madrid (16,6 euros) y San Sebastián (15,8 euros). Les siguen Palma (14,3 euros), Bilbao (13,1 euros) y Málaga (12,4 euros). Barcelona, Madrid, Palma, Málaga, Valencia y Sevilla alcanzan su precio más alto desde que Idealista tiene registros.