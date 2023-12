Yolanda Díaz vuelve a ganar a Calviño con el subsidio de desempleo

Ana Torroja (Mecano), con «mujer contra mujer», la balada lésbica de José María Cano, ¡estrenada sin escándalo en 1988!, volvió a sonar ayer de fondo –o en la cabeza de muchos de los presentes– en el Consejo de Ministros en el que, una vez mas –¿y van?–, Yolanda Díaz impuso su voluntad sobre Nadia Calviño. «Una opina que aquello no está bien/la otra opina que qué se le va a hacer», dice la letra que cantaba «la chica» de Mecano que, descartado aquí el contenido lésbico, por supuesto, puede aplicarse a las relaciones entre las dos «vices» principales de Pedro Sánchez, al que ahora parece convenirle que la líder de Sumar se apunte otro tanto público. Calviño ya tiene su premio como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. En España hay 2,7 millones de parados. Casi 800.000 reciben una prestación contributiva, mientras que 970.000 disfrutan de un subsidio no contributivo. El resto, un millón más o menos, no tendría, en teoría, ningún ingreso. Si eso es un éxito de la política económica del Gobierno y del ministerio de Trabajo haría falta un premio Nobel para explicarlo.

Díaz, tan apoyo para Sánchez como china en el zapato, ha conseguido que el Gobierno apruebe un subsidio para quienes han agotado la prestación por desempleo o no han accedido a ella. Son 570 euros los primeros seis meses, 540 los seis siguientes y 480 hasta el mes 30. Calviño defendía algo no menos generoso, sino realista y bastante condicionado a controles y obligación de aceptar ciertas ofertas de trabajo. Casi al mismo tiempo se han enfrentado también por la reducción del impuesto especial y estrambótico inventado contra los bancos. El choque de «vices», quizá el último entre las dos por la marcha de Calviño, ha vuelto a ser frontal, aunque intenten que todo parezca Versalles «y lo que opinen los demás está de más», cantaba Mecano. Yolanda Díaz, como casi siempre en la legislatura pasada, ha vuelto a ganar, porque Sánchez lo ha querido, mientras la todavía «vice» primera intenta esgrimir que sin su oposición y enfrentamiento todo podría haber sido todavía mucho peor. Algo así como una historia interminable, que ahora acaba de repetirse. «Mujer contra mujer», insiste la voz de Ana Torroja.