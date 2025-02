El submarino: Durruti contra Garibaldi

Lo de la creación de una sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el negocio del empresario hostelero Pablo Iglesias tiene al personal revolucionado, y nunca mejor dicho. Exmiembros de Podemos no han podido evitar estos días algún que otro comentario malicioso ante el comunicado emitido por la central sindical ácrata, que ha emplazado al ex vicepresidente a una reunión para mejorar los derechos de sus trabajadores. Algo que no deja de ser llamativo para una taberna que alardea de todos los mantras de la extrema izquierda.