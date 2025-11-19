El submarino: Lío común en Barcelona

¿Qué está pasando en los Comunes? Lo que era de prever: que las cosas están liadas. «Más de lo mismo» o «lo de siempre», dirán algunos. Y tienen razón. Porque Ada Colau, en su nuevo papel de faro mediático, no quiere bajar al barro de la política diaria en el que ya estuvo, pero no se resigna a no «inspirar» los destinos de los Comunes. En román paladino, la exalcaldesa quiere situar a su mano derecha, Gerardo Pisarello, como cabeza de lista. No obstante, la situación interna es tan peculiar –por decirlo de alguna manera– que la candidatura de un Bob Pop ha ganado enteros para desesperación de la «vieja guardia» ligada a Colau. Lo que ya es todo un síntoma.