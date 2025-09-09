El submarino: Nueva estrella de Vox

Se contaba con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, en el habitual evento lúdico-político de Vox, una suerte de «fiesta del PCE» pero de la acera contraria. Sin embargo, lo llamativo de esta edición está en que, como suele suceder, la formación de Santiago Abascal descubre, dentro de su «lucha cultural», una nueva estrella para animar el encuentro. Este año, Vox ha optado por el fichaje de la rapera Angie Corine, de origen estadounidense y polaco, como cantante destacada.