El submarino: El sapo de Yolanda

La derrota parlamentaria de la «medida estrella» de la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue coleando. Y es que no se trata ya tan sólo de la humillación política, sino de la personal. Fuentes de Sumar no dudan en indicar que la actitud del propio presidente del Gobierno dejó qué desear, al ausentarse del pleno para acudir, junto a su esposa, Begoña Gómez, al preestreno de la última película de Alejandro Amenábar. Desde ámbitos socialistas lo justifican argumentando que se sabía cuál iba a ser el resultado. Ahora bien, el simbolismo lo dijo todo.