Así será la universidad postcovid

Sociedad

Si tuviéramos que pensar en una máxima que las universidades han aplicado con éxito durante los últimos años podría ser la célebre frase de Bruce Lee que hace referencia a la adaptación, anticipación y al uso correcto de las fuerzas, tanto propias como la del contrario: «Be water, my friend». Las universidades españolas llevan años en constante transformación adaptándose, como el agua, a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas de la sociedad y a circunstancias tan imprevistas como una pandemia, que ha puesto verdaderamente a prueba su capacidad de adaptación en una situación tan adversa.

En las últimas décadas se han modernizado y se ha ampliado el sistema. Y no solo eso, España cuenta con una de las ratios más altas del mundo de universidades punteras por millón de habitantes. Ahora, en ese proceso de transformación y en ese afán por convertir las adversidades en oportunidades, las universidades han tomado el impulso renovador en el que venían trabajando desde hace tiempo y que se ha acelerado con la Covid-19. ¿Qué universidad sale de la pandemia y nos espera en el futuro? Seis rectores de universidades públicas y privadas consultados por LA RAZÓN dan su punto de vista sobre esta cuestión. Y todos parecen coincidir en una cuestión clave: la presencialidad es clave en el proceso formativo de los alumnos. Pero no es el único factor a tener en cuenta en lo sucesivo. La pandemia ha puesto en valor el uso de la tecnología como una gran aliada de la formación, no solo para mejorarla, sino para dar salida al nuevo reto que se nos presenta: la formación a lo largo de la vida.

A partir de ahora, estará más digitalizada y habrá muchos más eventos online, dicen los rectores, aunque siempre poniendo al estudiante en el centro de todas las transformaciones que se aborden. Todo ello con el fin de seguir logrando que la universidad sea una institución plural, que forme a profesionales competentes y que actúe como uno de los principales mecanismos de ascenso social e igualdad en nuestro país.

Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid

Joaquín goyache, rector de la Universidad Complutense “Debemos volver a un modelo presencial enriquecido con la comunicación online” “De la pandemia hemos aprendido que la presencialidad es insustituible, pero que debe enriquecerse con todos los medios de interacción con los estudiantes que ayude a su aprendizaje. Hay que conseguir que el estudiante sea parte activa de su manera de aprender, que el profesor sea el que le organice, le marque el ritmo, le guíe, le evalúe y le resuelva las dificultades, desterrando las clases consistentes en la repetición de contenidos que aparecen en los textos. Las sesiones de consultas colectivas a distancia con los universitarios han dado buen resultado aumentando su participación y la interacción. Está permitiendo incorporar seminarios online con otros profesores o especialistas externos que comparten su conocimiento con los jóvenes. En resumen, debemos volver a un modelo presencial enriquecido, con flujos de aprendizaje que incluyan la comunicación online como método de interactuación, de debate, de aprendizaje y evaluación. Y todo ello cuidando de las personas”.

Ricardo Mairal Usón, Rector de la Uned

“Nuestro modelo único de enseñanza online y semipresencial está llamado a ser el futuro»

“La pandemia mundial ha transformado la vida universitaria. En una sociedad interconectada, nuestra universidad ha aprendido a adaptarse a nuevas situaciones, a desarrollar nuevas herramientas y recursos docentes gracias a su firme apuesta por la innovación. En tiempo récord, la UNED tuvo que convertir su evaluación tradicional presencial en un sistema a distancia mediante el desarrollo de AvEx, una tecnología propia que tendrá múltiples aplicaciones y multiplicó los recursos online al servicio de su comunidad; pero, por otro lado, este periodo nos ha dado la oportunidad de poner aún más en valor la presencialidad, por lo que estamos convencidos de que nuestro modelo único de enseñanza online y semipresencial está llamado a ser el futuro de la universidad poscovid. Tecnología, presencialidad e internacionalización como herramientas de universalización de la Educación Superior en el camino a la igualdad de oportunidades, que es la misión de la UNED”.

Rafael Garesse, rector de la Universidad Autónoma de Madrid “Las universidades incorporarán de modo progresivo la tecnología para mejorar la docencia” “No hay duda que la pandemia originada por el virus SARS-COV2 ha tenido un enorme impacto en la sociedad. Cuando se supere, la universidad habrá cambiado en varios aspectos. El primero es obvio e independiente de la pandemia, que solo ha acelerado el proceso: las universidades incorporarán de un modo progresivo el uso de tecnologías para mejorar su docencia, en grado, posgrado y formación a lo largo de la vida. Esperemos que también la robótica y la Inteligencia Artificial en la gestión. El segundo es la investigación e innovación, que tendrán cada vez un protagonismo mayor. La sociedad ha sido consciente que la única forma de superar la pandemia ha sido con ciencia y conocimiento. El tercero es la cooperación, las universidades cerradas sobre sí mismas no tendrán ningún sentido, serán abiertas, implicadas en la sociedad y con múltiples colaboraciones. Se desarrollarán con fuerza las alianzas de universidades europeas y apuestas similares.

Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo

“El reto es repensar la universidad en el contexto de una sociedad digital con los mejores recursos”

“Desde el CEU asumimos el reto de repensar la Universidad en el contexto de la sociedad digital, ante el nuevo perfil de estudiantes nacidos en el siglo XXI y con formas de ser y de aprender diferentes. Repensar la Universidad supone utilizar los mejores recursos y metodologías disponibles en cada momento, siempre que conduzcan a aprendizajes significativos de las competencias técnicas propias de cada titulación y de las materias humanísticas que proponen a los estudiantes una forma de interpretar la vida y el mundo en que vivimos. Queremos construir una comunidad de aprendizaje que recupere el sentido original de Universidad como comunión entre maestros y discípulos, poniendo el foco en activar al estudiante como protagonista del proceso universitario, para dotarlo de criterio, de valores, de capacidad para pensar, de la necesaria flexibilidad para saber adaptarse a una realidad profesional, cultural y científica que ya no va a dejar de cambiar”.

José Muñiz, rector de la Universidad Nebrija

José Muñiz, rector de la Universidad Nebrija “La universidad estará mucho más digitalizada y se multiplicarán las actividades online” “El futuro es imprevisible por naturaleza, lo único seguro que sabemos es que será diferente al pasado. De la Universidad que emerge tras el covid puede decirse lo mismo, será otra universidad en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista tecnológico e instrumental. Estará mucho más digitalizada y se multiplicarán las actividades online. Esa tendencia ya se había iniciado, pero el covid la ha acelerado, lo que estaba pensado para diez años se llevó a cabo en uno, esa es la parte positiva de la pandemia, seguramente la única. El virus dio un fuerte impulso al frío y distante silicio frente al carbono cercano y emotivo, ahora toca reestablecer el equilibrio, volver al añorado e insustituible cara a cara, nuestros estudiantes lo demandan y lo necesitan. Lo cierto es que lo que ninguna pandemia puede cambiar es la esencia de la universidad, la pasión por saber, el atreverse a saber”.

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Emilio Lora-Tamayo

“El alumno encontrará el conocimiento no solo en el aula física, sino también en modalidad remota”

La Universidad ha sido siempre un dinamizador del ecosistema en el que se integra. En este proceso de transformación, acelerado por la COVID-19 y enmarcado en la digitalización, tiene la responsabilidad de poner en marcha, con el máximo rigor y calidad, un nuevo modelo educativo que facilite la transición del modelo tradicional de aprendizaje, basado únicamente en la adquisición de conocimientos, hacia un modelo personalizado con ayuda del data, que contemple además la adquisición de competencias, la formación continuada, la transversalidad, el emprendimiento y el compromiso social.

El nuevo planteamiento que marcará el futuro de la Universidad y que para nosotros tiene un nombre concreto, Modelo Extendido de Enseñanza-Aprendizaje, permite al alumno encontrar ese conocimiento esencial que precisa, no sólo en el aula física, sino también en una modalidad remota que proporciona una nueva experiencia educativa.