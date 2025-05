La formación de profesionales en la industria del videojuego

Con más de 22 millones de jugadores activos a lo largo del pasado año, España se ha convertido en el tercer mercado europeo más importante de la industria del videojuego, con una facturación superior a los 2.408 millones de euros en 2024, un incremento interanual del 3%, y generando 11.000 empleos directos.

Según el anuario publicado por la Asociación Española de Videojuegos, este crecimiento viene acompañado de una fuerte demanda en todos y cada uno de los diferentes perfiles técnicos y creativos, para lo que se demanda una alta cualificación en programadores, diseñadores, artistas 3D, ingenieros de sonido, probadores de calidad QA, así como escritores y productores de guiones.

Cada vez más escuelas y universidades en España ofrecen grados en programación, diseño de videojuegos y diseño gráfico. Esta formación especializada está preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del sector y contribuir con su talento y creatividad.

En este contexto, existen centros destacados de formación como The Core School, con formación diferencial en Ingeniería de Software, de la que luego derivan salidas en diferentes ámbitos de los videojuegos, algo completamente diferencial en concepto y metodología. De esta forma, la primera escuela de Ciencias del Entretenimiento de Europa da respuesta a la creciente demanda de talento cualificado, con una oferta formativa que se adapta a las necesidades reales de la industria.

Formación con experiencia inmersiva

El centro de formación, pionero y perteneciente a la red internacional de educación superior de Planeta Formación y Universidades, se encuentra ubicado en Madrid Content City, el mayor hub audiovisual

de Europa, el cual cuenta con más de 20.000 metros cuadrados de campus donde se dispone de la última tecnología en platós de gran formato, estudios de cine, estudios de radio y pódcast, laboratorios de postproducción y aulas especializadas que emulan los espacios de las principales empresas del sector.

En colaboración con Secuoya Nexus, The Core cuenta con el espacio exclusivo XR LAB para experimentar con tecnologías de realidad extendida, ofreciendo una metodología de aprendizaje inmersivo que integra Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR) y Realidades Mixtas. De esta forma, los estudiantes tienen acceso a un entorno formativo que fusiona espacios físicos con entornos virtuales, replicando dinámicas de productoras y estudios audiovisuales.

En este campus conviven los estudiantes de las diferentes ramas formativas que ofrece la entidad, fomentando además de la adquisición de las habilidades técnicas, otras como la colaboración y el trabajo en equipo. El claustro docente, compuesto por reputados profesionales del sector, hace que la experiencia formativa de los alumnos sea completa, preparándolos para lo que se encontrarán en el mercado laboral. La formación va más allá de la teoría, permitiendo a los alumnos trabajar en proyectos reales y participar en simulaciones.

En el contexto de una selectiva oferta educativa en el Audiovisual, el Entretenimiento y la Escritura, The Core apuesta por dos programas en específico centrados en la ingeniería de software y la programación avanzada de videojuegos, alineados ambos con la realidad del mercado laboral y el desarrollo de una industria cada vez más profesionalizada. Ambos programas invitan a los alumnos a iniciarse en la disciplina del desarrollo de software, en el caso del grado, y a profundizar y perfeccionar aspectos clave en la rama de la programación de videojuegos, en el caso del Máster online.

Tanto el Grado, como el Máster, cuentan con el sello diferencial de The Core en cuanto al modo de impartición y aprendizaje learning by doing como uno de los ejes vertebradores de la metodología Industry Alike de la Escuela, huyendo de formatos educativos tradicionales o teóricos tan alejados de la práctica profesional actual en la Industria.

Alianzas estratégicas y actividades

En The Core School se estimula el talento de los estudiantes hasta los más altos niveles, logrando excelentes resultados de inserción laboral dentro de los proyectos empresariales que están transformando el mercado. Su oferta académica incluye la colaboración con grandes actores del sector audiovisual como Atresmedia, Grupo Secuoya, PlayStation Talents, Banijay y Egeda, brindando a los estudiantes acceso a prácticas y proyectos reales de inmersión en la industria.

Entre sus actividades complementarias destacan las jornadas llevadas a cabo con quienes inspiran, crean y generan empleo, como la celebrada en el campus junto a Suja, creador de contenido de gran prestigio y especialista en títulos como Fortnite.