La UCAV, donde empieza el futuro profesional

La cuenta atrás para la celebración de la EBAU en Castilla y León está cerca de completarse. Durante los primeros días de junio, los alumnos se enfrentan a los exámenes que sirven para acceder a la universidad. Eso que, para muchos, siempre ha sido conocido como la selectividad, ahora se llama PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), y este año introduce cambios significativos con el objetivo de evaluar de forma integral las competencias de los estudiantes.

Seguro que, mientras estudian para esos días, muchos ya saben qué quieren estudiar y, más o menos, dónde, porque una vez sepan las notas, es el momento de formalizar la matrícula en la universidad. En estos momentos es muy importante analizar y valorar bien lo que ofrece cada una universidad y el plan de estudios del grado en cuestión.

Y no solo eso, otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir qué hacer una vez se acabe el Bachillerato y se apruebe la PAU, es pensar a largo plazo, en las salidas profesionales de la titulación elegida y en el índice de empleabilidad. Es decir, no solo a qué me voy a poder dedicar, sino también, la capacidad de inserción laboral.

UCAV, cercanía y empleabilidad

Una de las muchas universidades que hay en España es la Universidad Católica de Ávila (UCAV), fundada en 1996, cuenta con una oferta educativa presencial y online de 21 grados, 25 másteres, 2 programas de doctorado y más de 40 títulos propios.

Entre esa oferta, la UCAV da mucha importancia a las titulaciones que cuentan con una empleabilidad alta y con proyección de futuro, y, siguiendo esa línea, en los últimos años ha incorporado los grados en Farmacia, en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales o en CAFYD, el último incluido y que empezará a impartirse en septiembre de este año 2025.

A estos, se les suman otros muchos como Enfermería, Fisioterapia, Bioinformática, ADE o varias Ingenierías, entre otros. Es decir, la UCAV cuenta con titulaciones, para las que no se necesita nota de corte, en las ramas de Ciencias de la Salud, Ciencias y Artes, Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades y Educación, que son las cuatro facultades con las que cuenta la universidad.

Además, otra cosa que marca la diferencia en la UCAV son los grupos reducidos en sus grados y másteres, que hacen posible una atención personalizada por parte de los profesores. Estos pueden conocer bien a cada alumno, potenciar sus talentos, hacer hincapié en los aspectos en los que necesiten refuerzo y resolver las dudas de forma personalizada. Grupos reducidos que se adaptan a las necesidades de aprendizaje como es el caso de las prácticas de Farmacia, por ejemplo. En los laboratorios, los grupos son máximo de 25 alumnos, con material individual y dos profesores, lo que supone un plus en el aprendizaje respecto a alumnos de otras universidades donde en las prácticas tienen que compartir material y los grupos son mucho más numerosos.

El objetivo de esto no es otro que preparar a los estudiantes para su futuro profesional. A las prácticas que realizan durante el curso se suman las extracurriculares que hacen en empresas, lo que permite a los alumnos conocer en primera mano cómo es la experiencia profesional.

Todo esto se hace visible en la preparación que tienen los alumnos al acabar sus estudios en la UCAV y lo demuestran los rankings y reconocimiento que ha recibido la UCAV en los últimos años, como el de ser la segunda universidad en empleabilidad de España y la primera de Castilla y León (U-Ranking 2023) o estar entre las mejores universidades españolas (Forbes 2024).

Centro tecnológico

La universidad cuenta con un edificio de más de 2000m2 de laboratorios equipados con tecnología de última generación y con todas las infraestructuras y el material necesarios para garantizar la adquisición de competencias por parte del alumnado en las diferentes titulaciones.

Estos laboratorios se integran dentro del Centro Tecnológico de la UCAV, un edificio destinado a la docencia y a la investigación, otro de los ámbitos en el que la UCAV desarrolla un interesante trabajo. De hecho, la UCAV cuenta con proyectos y contratos de investigación, varios de estos proyectos europeos.

Descuentos y becas

Para que ningún estudiante que quiera estudiar una titulación universitaria en la UCAV se quede sin hacerlo por cuestiones económicas, la Universidad cuenta con becas y descuentos de hasta el 40% y con precios especiales que se ajustan en función de la renta familiar. Para ello, se realiza un estudio de cada caso para ayudar a las familias a que sus hijos puedan estudiar en la universidad.

Estudiar en Ávila

La UCAV cuenta con dos campus en la capital abulense. Una ciudad pequeña y tranquila que puede convertirse en ideal para estudiar gracias a sus distancias cortas y el coste de vida más bajo que en otras grandes ciudades y a poco más de una hora de la capital española, Madrid.

En definitiva, la Universidad Católica de Ávila se configura como una opción de referencia en la oferta universitaria española. Su modelo educativo, su apuesta por la investigación, su compromiso con la inserción laboral, su amplia oferta formativa y su apuesta por la formación integral del estudiante, la convierten en una excelente opción para aquellos estudiantes que buscan una formación de calidad y un futuro profesional prometedor.