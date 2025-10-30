La Aemet alerta de intensos bancos de niebla matinales en Castilla y León

Llega una de las condiciones climatológicas que más odian los conductores. El otoño y la llegada del frío trae aparejada la llegada de a niebla que hará en este jueves acto de presencia en varias zonas de la comunidad castellano y leonesa, en especial en la meseta.

Tras una jornada con lluvias al sur de las provincias de Salamanca y de Ávila, hoy parece que no va a ser un día de paraguas, aunque puede haber alguna precipitación al norte de León.

Según la predicción de la Aemet, hoy "predominarán los intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla en amplias zonas de meseta a primeras horas y tendiendo a abrirse algunos claros hacia el este".

Ya al final del día aumentará la nubosidad por el noroeste, con probabilidad de alguna precipitación aislada en el extremo occidental. También predominará el viento del suroeste, flojo o moderado, más intenso en zonas altas de la Cordillera Cantábrica por la tarde.

En cuanto a las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, menos las máximas en el tercio oriental, que subirán. Las mínimas y máximas por capital serán las siguientes: